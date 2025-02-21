Pendaftaran KIP Kuliah SNBT 2025 Kapan Dibuka? Ini Jadwal Lengkapnya

JAKARTA – Pendaftaran program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) akan segera dibuka pada Maret 2025. Program ini merupakan bantuan pendidikan dari pemerintah bagi lulusan SMA sederajat yang memiliki potensi akademik tinggi namun menghadapi keterbatasan ekonomi.

Melalui program ini, penerima KIP Kuliah akan mendapatkan bantuan biaya pendidikan dengan besaran antara Rp800.000 hingga Rp1.400.000 per orang. Oleh karena itu, penting bagi calon pendaftar untuk memahami jadwal, syarat, dan prosedur pendaftaran agar peluang diterima semakin besar.

1. Jadwal Pendaftaran KIP Kuliah SNBT 2025

Berdasarkan informasi dari laman resmi Kartu Indonesia Pintar Kuliah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Adapun pendaftaran untuk jalur SNBT 2025 dijadwalkan sebagai berikut:

- Pendaftaran Akun KIP Kuliah: 4 Februari – 31 Oktober 2025

- Pendaftaran SNBT di portal SNPMB: 11 – 27 Maret 2025

- Pendaftaran KIP Kuliah untuk SNBT (secara mandiri): 11 – 27 Maret 2025

- Seleksi KIP Kuliah di Perguruan Tinggi: 1 Juli – 31 Oktober 2025

2. Syarat Pendaftaran KIP Kuliah 2025

Bagi calon penerima KIP Kuliah 2025, berikut adalah syarat yang harus dipenuhi:

- Siswa lulusan SMA/sederajat yang akan lulus pada tahun ini atau maksimal dua tahun sebelumnya.

- Memiliki potensi akademik yang baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi.

- Lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan syarat program studi terakreditasi A atau B (dalam beberapa kasus, akreditasi C dapat dipertimbangkan).