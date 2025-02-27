Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Tips Atur Keuangan  untuk Gen Z: Investasi Sejak Dini, Masa Depan Lebih Pasti!

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |10:58 WIB
Tips Atur Keuangan  untuk Gen Z: Investasi Sejak Dini, Masa Depan Lebih Pasti!
Tips Atur Keuangan  untuk Gen Z: Investasi Sejak Dini, Masa Depan Lebih Pasti! (Foto: Okezone)
JAKARTA Gen Z, sudahkah kamu mengatur keuangan dengan cerdas? Di era digital ini, finansial bukan hanya soal menabung, tetapi juga bagaimana kita bisa berinvestasi untuk masa depan.

Mengelola keuangan sejak dini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Untuk membekali generasi muda dengan wawasan finansial yang lebih baik, Okezone Forum mengadakan diskusi bertajuk Cerdas Mengatur Keuangan untuk Gen Z. Acara ini berlangsung pada Selasa, 25 Februari 2025, pukul 13.30-15.00 WIB di i-Hub Office & Coworking, Menteng, Jakarta Pusat.

1. Edukasi Keuangan Mahasiswa

Forum ini menghadirkan para ahli di bidang keuangan, di antaranya Royke Tumilaar, Direktur Utama Bank BNI; Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); serta Risye Dillianti, MBA, Director Insurance Business Group & President Director MNC Life. Mereka membahas berbagai strategi pengelolaan keuangan bagi Gen Z, termasuk pentingnya investasi sejak dini. Selain menabung, generasi muda juga didorong untuk mencoba instrumen keuangan seperti saham dan asuransi guna memberikan perlindungan serta stabilitas finansial jangka panjang.

"Jangan tunggu kaya untuk mulai investasi, tapi investasilah untuk menjadi kaya!" ujar Purbaya Yudhi Sadewa dalam diskusi. Ia menekankan bahwa investasi yang dilakukan sejak dini akan membantu membangun kebiasaan finansial yang sehat dan memberikan keuntungan jangka panjang.

 

Halaman:
1 2
