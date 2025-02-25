Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Riwayat Pendidikan Tjhai Chui Mie, Wali Kota Perempuan Tionghoa Pertama di Indonesia

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |21:57 WIB
Ini Riwayat Pendidikan Tjhai Chui Mie, Wali Kota Perempuan Tionghoa Pertama di Indonesia
Riwayat Pendidikan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Riwayat pendidikan Tjhai Chui Mie sebagai satu dari sekian banyak pemimpin daerah yang dilantik Presiden Prabowo menarik diketahui. Sosoknya pertama kali mengawali karier sebagai kader PDI-P. 

Selama menjabat sebagai Walikota Singkawang, Tjhai Chui Mie merealisasikan pembangunan Bandara Singkawang, yang diresmikan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo pada 20 Maret 2024.

Dilansir dari berbagai sumber pada Selasa (25/2/2025), Okezone telah merangkum riwayat pendidikan Tjhai Chui Mie, sebagai berikut.

1. Riwayat Pendidikan Tjhai Chui Mie

Tjhai Chui Mie lahir pada 27 Februari 1972, di Singkawang. Tjhai Chui Mie mengenyam pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 18 Sedau, Singkawang. Ia lulus SD pada 1986, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Santo Tarsisius, Singkawang, dan lulus pada 1989.

Ia menempuh pendidikan dasar di SMEA Pratiwi Singkawang dan lulus tahun 1992. Sebelum terjun ke dunia politik, Tjhai Chui Mie menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan di STIE Mulia Singkawang. Ia lulus dengan menyandang gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 2011.

Tidak berhenti sampai disitu, ia kembali melanjutkan pendidikan S2 dan mendapatkan gelar Magister Hukum di Universitas Tanjungpura Pontianak. Perempuan yang saat ini berusia 53 tahun tersebut telah terjun ke dunia politik 2009 lalu semenjak menjadi anggota DPRD Singkawang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/65/3146384/5_pemain_timnas_indonesia_yang_berstatus_mahasiswa_aktif_marselino_ferdinan_hingga_pratama_arhan-YHs6_large.jpg
5 Pemain Timnas Indonesia yang Berstatus Mahasiswa Aktif, Marselino Ferdinan hingga Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/624/3135857/riwayat_pendidikan-owRM_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Mentereng Dilan Janiyar, Selebgram Cantik Lulusan Teknik Geodesi UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/65/3134511/danjen_kopassus-bi2V_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Djon Afriandi, Danjen Kopassus yang Minta Maaf karena Prajuritnya Foto dengan Hercules
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/624/3123409/riwayat_pendidikan-MFNV_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Ifan Seventeen, Dirut PT PFN yang Ternyata Lulusan FE UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/65/3120140/nikita_mirzani-o1JA_large.jpeg
Nikita Mirzani Dulu Mondok di Mana? Ini Riwayat Pendidikan Ibunda Laura Meizani yang Kini Ditahan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/65/3119783/latar_pendidikan-p7rA_large.jpg
Riwayat Pendidikan Iwan Lukminto, Bos Sritex yang Bangkrut hingga PHK Ribuan Pegawainya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement