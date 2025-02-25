Ini Riwayat Pendidikan Tjhai Chui Mie, Wali Kota Perempuan Tionghoa Pertama di Indonesia

JAKARTA - Riwayat pendidikan Tjhai Chui Mie sebagai satu dari sekian banyak pemimpin daerah yang dilantik Presiden Prabowo menarik diketahui. Sosoknya pertama kali mengawali karier sebagai kader PDI-P.

Selama menjabat sebagai Walikota Singkawang, Tjhai Chui Mie merealisasikan pembangunan Bandara Singkawang, yang diresmikan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo pada 20 Maret 2024.

Dilansir dari berbagai sumber pada Selasa (25/2/2025), Okezone telah merangkum riwayat pendidikan Tjhai Chui Mie, sebagai berikut.

1. Riwayat Pendidikan Tjhai Chui Mie

Tjhai Chui Mie lahir pada 27 Februari 1972, di Singkawang. Tjhai Chui Mie mengenyam pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 18 Sedau, Singkawang. Ia lulus SD pada 1986, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Santo Tarsisius, Singkawang, dan lulus pada 1989.

Ia menempuh pendidikan dasar di SMEA Pratiwi Singkawang dan lulus tahun 1992. Sebelum terjun ke dunia politik, Tjhai Chui Mie menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan di STIE Mulia Singkawang. Ia lulus dengan menyandang gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 2011.

Tidak berhenti sampai disitu, ia kembali melanjutkan pendidikan S2 dan mendapatkan gelar Magister Hukum di Universitas Tanjungpura Pontianak. Perempuan yang saat ini berusia 53 tahun tersebut telah terjun ke dunia politik 2009 lalu semenjak menjadi anggota DPRD Singkawang.