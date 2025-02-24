Ini Riwayat Pendidikan Pandu Patria Sjahrir, Keponakan Luhut Binsar Pandjaitan Kini Jadi CIO Danantara

JAKARTA - Riwayat pendidikan Pandu Patria Sjahrir, keponakan Luhut Binsar Pandjaitan yang kini jadi CIO Danantara. Pandu dikenal sebagai pengusaha dan eksekutif di berbagai sektor, kini mendapat kepercayaan sebagai Chief Information Officer (CIO) BPI Danantara.

Keponakan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan ini memiliki rekam jejak pendidikan yang kuat di berbagai universitas ternama dunia.

1. Riwayat Pendidikan

Pandu lahir di Amerika Serikat pada 17 Mei 1979. Dia menyelesaikan pendidikan sarjana di University of Chicago pada 2001 dengan fokus di bidang ekonomi. Kemudian, dia melanjutkan studi ke Stanford Graduate School of Business, AS, dan meraih gelar Magister Administrasi Bisnis (MBA) pada 2007.

Tak berhenti di situ, Pandu juga mengikuti program MBA Eksekutif "One Belt One Road" di Tsinghua University, Tiongkok, 2017-2020.