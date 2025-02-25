Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Riwayat Pendidikan Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang Langsung Pecat Kepsek SMAN 6 Depok

Lutfan Faizi , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |00:21 WIB
Riwayat Pendidikan Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang Langsung Pecat Kepsek SMAN 6 Depok
Riwayat Pendidikan Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat (Foto: Okezone)
JAKARTA - Riwayat pendidikan Dedi Mulyadi. Ia merupakan Gubernur Jawa Barat yang langsung pecat kepala sekolah SMAN 6 Depok di hari pertamanya menjabat.

Keputusan mengejutkan itu disebut berkaitan dengan masalah study tour. Sebelumnya, pihak sekolah terkait tetap memberangkatkan siswa untuk study tour ke Jawa Timur, padahal pemerintah provinsi sudah melarang kegiatan tersebut. 

Gebrakan besar tersebut lantas membuat nama Dedi Mulyadi kembali jadi perhatian. Tak sedikit orang yang penasaran dengan latar belakangnya, termasuk dalam hal riwayat pendidikan.

1. Riwayat Pendidikan Dedi Mulyadi

Dedi Mulyadi merupakan Gubernur Jawa Barat yang baru dilantik pada 20 Februari 2025 lalu. Dia sebelumnya memenangkan Pilkada Jabar 2024 berpasangan dengan Erwan Setiawan.

Melansir laman Partai Golkar, Dedi Mulyadi menyelesaikan pendidikan pendidikan dasar hingga menengah di Subang, Jawa Barat. Pada tingkat dasar, dia pernah bersekolah di SD Negeri Sukabati Subang (1978-1984). 

Lanjut ke tingkat menengah pertama, Dedi menimba ilmu di SMP Negeri 1 Kalijati Subang (1984-1987). Setelah itu, ia masuk ke SMA Negeri Purwadadi Subang (1987-1990).

 

