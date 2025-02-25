Libur Puasa Awal Ramadhan 2025 untuk Anak Sekolah, Dimulai 27 Februari

JAKARTA - Para siswa akan mendapat libur sekira satu minggu di awal bulan Puasa tahun ini. Menurut jadwal yang sudah ditetapkan pemerintah, libur sekolah Puasa awal Ramadhan 2025 dimulai Kamis 27 Februari 2025.

1. Libur Anak Sekolah di Awal Puasa

Pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran Bersama pembelajaran di bulan Ramadan tahun 1446 hijriah/ 2025 masehi yang menjadi pedoman mengenai jadwal libur sekolah hingga mengatur kegiatan pembelajaran sekolah, madrasah hingga guru selama bulan Ramadhan.

Aturan ini diteken langsung oleh tiga menteri yakni Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dengan Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, dan Nomor 400. 1/320 SJ tertanggal 20 Januari 2025.

2. Kalender Libur Sekolah saat Puasa

Pemerintah menetapkan tanggal 27 dan 28 Februari serta 3 sampai 5 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah/ madrasah/ satuan pendidikan keagamaan.

3. Waktu Siswa Belajar Selama Ramadhan

Para siswa akan belajar di sekolah pada 6 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah/ madrasah/ satuan pendidikan keagamaan.