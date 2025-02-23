10 Prodi Favorit dengan Persaingan Paling Sengit di SNBP

JAKARTA - SNBP 2025 kembali digelar. Para calon mahasiswa dapat memperhatikan adanya persaingan sengit di sejumlah program studi favorit, baik di jenjang sarjana maupun vokasi.

Tercatat ada 10 program studi sarjana dan vokasi yang memiliki keketatan yang signifikan dari prodi lain.

Berikut adalah 10 jurusan terketat di SNBP yang telah di rangkuman Okezone dari berbagai sumber, Minggu (23/2/2025):

Program Sarjana

1. Manajemen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

2. Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

3. PGSD Universitas Sriwijaya (UNSRI)

4. Kedokteran Universitas Negeri Semarang (UNS)

5. Manajemen Universitas Padjadjaran (UNPAD)

6. Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

7. Komunikasi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

8. Farmasi Universitas Sebelas Maret (UNS)

9. Farmasi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (UPNVJ)

10. Keperawatan Universitas Sultan Agung Tirtayasa (UNTIRTA)

Program Vokasi

1. Teknik Informatika Politeknik Negeri Bandung (POLBAN)

2. Keperawatan Anestesiologi Universitas Sebelas Maret (UNS)

3. Kebidanan Universitas Padjadjaran (UNPAD)

4. Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bandung (POLBAN)