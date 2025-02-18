Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pendaftaran SNBP 2025 Ditutup Capai 776.515 Siswa, Pendaftar Tembus Rekor

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |17:55 WIB
Pendaftaran SNBP 2025 Ditutup Capai 776.515 Siswa, Pendaftar Tembus Rekor
Pendaftaran SNBP 2025 Ditutup Capai 776.515 Siswa, Pendaftar Tembus Rekor (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA — Pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 ditutup pada 18 Februari 2025, pukul 15.00 WIB. Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia SNPMB 2025 Eduart Wolok mencatatkan lonjakan jumlah pendaftar yang signifikan di 2025. 
Total peserta yang melakukan finalisasi mencapai angka yang belum pernah tercatat sebelumnya, yaitu 776.515 siswa. Tahun ini, pendaftar SNBP mengalami peningkatan yang tajam dibandingkan pendaftar tahun 2024 sebesar 702.312 siswa.

1. Jumlah Pendaftar SNBP

Jumlah pendaftar SNBP 2025 naik 10,6% atau sebesar 74.203 pendaftar. Peningkatan jumlah pendaftar SNBP 2025 ini menunjukkan minat yang tinggi siswa SMA/SMK/MA untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP.
Para siswa pendaftar SNBP telah melakukan finalisasi pilihan program studi pada total 4.967 program studi yang tersedia di 146 perguruan tinggi negeri (PTN) yang berpartisipasi dalam jalur SNBP tahun ini, yang terdiri dari 76 PTN Akademik, 44 PTN Vokasi, dan 26 PTKIN.
"Mereka akan bersaing untuk mengisi kuota daya tampung yang disediakan, yaitu sebanyak 181.425 kursi, yang terdiri dari 16.150 kursi pada program diploma tiga, 22.603 kursi pada program diploma empat/sarjana terapan, dan 142.672 kursi pada program sarjana," kata dia, Selasa (18/2/2025).

2. Pemilihan Prodi

Sebagaimana tahun 2024, siswa dapat memilih 1 atau 2 prodi pada SNBP tahun 2025 ini. Pada pilihan pertama, tercatat jumlah siswa yang pada pilihan pertamanya memilih program diploma tiga sebesar 24.520 siswa; program diploma empat/sarjana terapan sebesar 61.665 siswa; dan program sarjana sebesar 690.330 siswa.
Adapun pada pilihan kedua, jumlah siswa yang memilih program diploma tiga sebesar 34.325 siswa; program diploma empat/sarjana terapan sebesar 61.812 siswa; dan program sarjana sebesar 541.800 siswa.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PDSS snbt snpmb SNPMB 2025 SNBP 2025
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/624/3174605/snbp-3B6g_large.jpg
Apakah Kena Blacklist Jika Lolos SNBP 2026 Tapi Tak Diambil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/65/3171167/snbp-bv6M_large.jpg
Kapan Pendaftaran SNBP 2026? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/65/3129538/snbp_2025-xb9U_large.jpg
Apakah UTBK SNBT 2025 Memakai Sistem IRT?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/65/3128261/snbt_2025-TOSz_large.jpeg
Yuk Ikut Tryout Online SNBT 2025 Gratis di Okezone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/65/3127834/snbt_2025-tQXS_large.jpg
8 PTN Paling Sulit Ditembus SNBT 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/65/3127042/snbt_2025-BGAx_large.jpg
Segini Skor UTBK ITB dan IPB untuk Lolos SNBT 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement