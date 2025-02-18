Pendaftaran SNBP 2025 Ditutup Capai 776.515 Siswa, Pendaftar Tembus Rekor

JAKARTA — Pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 ditutup pada 18 Februari 2025, pukul 15.00 WIB. Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia SNPMB 2025 Eduart Wolok mencatatkan lonjakan jumlah pendaftar yang signifikan di 2025.

Total peserta yang melakukan finalisasi mencapai angka yang belum pernah tercatat sebelumnya, yaitu 776.515 siswa. Tahun ini, pendaftar SNBP mengalami peningkatan yang tajam dibandingkan pendaftar tahun 2024 sebesar 702.312 siswa.

1. Jumlah Pendaftar SNBP

Jumlah pendaftar SNBP 2025 naik 10,6% atau sebesar 74.203 pendaftar. Peningkatan jumlah pendaftar SNBP 2025 ini menunjukkan minat yang tinggi siswa SMA/SMK/MA untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP.

Para siswa pendaftar SNBP telah melakukan finalisasi pilihan program studi pada total 4.967 program studi yang tersedia di 146 perguruan tinggi negeri (PTN) yang berpartisipasi dalam jalur SNBP tahun ini, yang terdiri dari 76 PTN Akademik, 44 PTN Vokasi, dan 26 PTKIN.

"Mereka akan bersaing untuk mengisi kuota daya tampung yang disediakan, yaitu sebanyak 181.425 kursi, yang terdiri dari 16.150 kursi pada program diploma tiga, 22.603 kursi pada program diploma empat/sarjana terapan, dan 142.672 kursi pada program sarjana," kata dia, Selasa (18/2/2025).

2. Pemilihan Prodi

Sebagaimana tahun 2024, siswa dapat memilih 1 atau 2 prodi pada SNBP tahun 2025 ini. Pada pilihan pertama, tercatat jumlah siswa yang pada pilihan pertamanya memilih program diploma tiga sebesar 24.520 siswa; program diploma empat/sarjana terapan sebesar 61.665 siswa; dan program sarjana sebesar 690.330 siswa.

Adapun pada pilihan kedua, jumlah siswa yang memilih program diploma tiga sebesar 34.325 siswa; program diploma empat/sarjana terapan sebesar 61.812 siswa; dan program sarjana sebesar 541.800 siswa.