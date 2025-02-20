MNC University-Universitas Ahmad Dahlan Kolaborasi Perkuat Persiapan Karier Mahasiswa

MNC University menjajaki peluang kerja sama dengan Universitas Ahmad Dahlan. (Foto: Okezone.com/MNC)

JAKARTA – MNC University menjajaki peluang kerja sama dengan Universitas Ahmad Dahlan (UAD) melalui program Career Development Program (CDP). Langkah ini diharapkan memberikan lebih banyak peluang bagi mahasiswa dalam pengembangan karier dan kewirausahaan.

Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan MNC University, Bernadetta Kwintane menjelaskan, kerja sama ini akan mempererat kemitraan antara kedua institusi, khususnya dalam mempersiapkan lulusan yang kompetitif di dunia kerja.

Selain itu, kolaborasi ini juga mencakup pengembangan inkubator bisnis kampus bagi mahasiswa yang ingin merintis usaha sendiri.

“Selain Career Development Program, kerja sama ini juga akan mencakup bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan inisiatif strategis lainnya yang dapat mendukung pengembangan kedua institusi,” ujar Bernadetta, Kamis (20/2/2025).

Sementara itu, Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni UAD, Choirul Fajri, menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, rencana kerja sama ini akan berfokus pada pengembangan mahasiswa, peningkatan jejaring kerja sama institusi.