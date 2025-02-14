Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos ITB dan Unpad SNBP 2025

JAKARTA - Prediksi rata-rata nilai rapor lolos ITB dan UNPAD SNBP 2025. Lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 kembali menjadi impian bagi para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri tanpa melalui ujian tulis.

Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Padjajaran (UNPAD) masih menjadi dua kampus favorit dengan persaingan yang cukup ketat. Faktor utama untuk lolos dari SNBP adalah berdasarkan nilai rapor, portofolio, dan juga prestasi siswa, baik secara akademik maupun non akademik.

1. Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor SNBP ITB 2025

ITB masih menjadi salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia dengan total pendaftar pada SNBP 2024 mencapai 15.894 pendaftar. Adapun pendaftar yang lolos di ITB pada SNBP 2024 hanya 1.950. Berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya, beberapa fakultas di ITB diprediksi memiliki nilai rata-rata rapor yang cukup tinggi. Berikut ini adalah perkirakan nilai yang dibutuhkan:

- Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM): 93,38

- Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM): 93,20

- Fakultas Teknologi Industri (FTI) – Kampus Ganesa: 91,89

- Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD): 91,01

- Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan: 90,93

- Sekolah Farmasi (SF): 90,75

- Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) - Kampus Ganesa: 90,46

- Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB): 90,30

- Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD): 90,08

- Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) - Program Rekayasa: 89,99

- FMIPA - Matematika: 89,95

- Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) - Kampus Cirebon: 89,72

- Fakultas Teknologi Industri (FTI) - Kampus Jatinangor: 88,89

- Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati - Program Rekayasa: 88,43

- FMIPA - Ilmu Pengetahuan Alam: 88,39

- Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) - Kampus Jatinangor: 88,05

- Fakultas Teknologi Industri (FTI) - Kampus Cirebon: 87,73

- Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati - Program Sains: 87,70.

- Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) - Kampus Cirebon: 87,50

- Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) - Kampus Cirebon: 87,15