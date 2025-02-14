Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos UNJ SNBP 2025

Rifdahnailah Larasati , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |05:47 WIB
Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos UNJ SNBP 2025
Prediksi Rata-Rata Nilai Rapor Lolos UNJ SNBP 2025 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Prediksi rata-rata nilai rapor lolos UNJ SNBP 2025. Universitas Negeri Jakarta merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia yang masih menjadi incaran para calon mahasiswa pada jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) 2025 dengan jumlah pendaftar 29.325 pada 2024 lalu.
Jalur SNBP menjadi jalur yang paling dinantikan para siswa kelas 12. Jalur ini menggunakan rata-rata nilai rapor dari kelas 10-12 dan juga prestasi sebagai acuan lolos atau tidaknya. Siswa yang menggunakan jalur SNBP hanya dikhususkan bagi siswa yang terdaftar sebagai siswa eligible. 
Rata-rata nilai rapor di setiap program studi tentunya berbeda-beda, tergantung dengan pilihan. Setiap program studi memiliki tingkat persaingan berbeda, sehingga jika mengacu dari nilai tahun sebelumnya yang tinggi, maka di tahun berikutnya nilai rata-rata rapor akan lebih tinggi.
Bagi para siswa yang ingin mendaftar ke UNJ lewat SNBP, berikut prediksi rata-rata nilai rapor lolos UNJ SNBP 2025 di berbagai program studi.

1. Program Studi Rumpun Saintek

* Ilmu Komputer: 89,78
* Teknik Mesin: 89,30
* Sistem dan Teknologi Informasi: 88,78
* Pendidikan Informatika: 87,85
* Biologi: 87,85
* Statistika: 87,40
* Kimia: 86,37
* Fisika: 84,95

2. Program Studi Rumpun Soshum

* Ilmu Komunikasi: 89,50
* Psikologi: 89,41
* Administrasi Perkantoran: 89,19
* Bisnis Digital: 89,06
* Sastra Inggris: 88,72
* Manajemen Pendidikan: 88,57
* Bimbingan dan Konseling: 88,52
* Akuntasi: 88,43
* Sastra Indonesia: 87,40
* Pendidikan Musik: 83,22

Para calon mahasiswa diharapkan dapat memiliki strategi yang sesuai dengan rata-rata rapot masing-masing untuk mendapatkan program studi impiannya di UNJ.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Topik Artikel :
Kampus UNJ SNBP SNBP 2025
