HOME EDUKASI KAMPUS

Panitia SNPMB Beri Perpanjangan Waktu Input PDSS hingga 8 Februari

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |20:50 WIB
Panitia SNPMB Beri Perpanjangan Waktu Input PDSS hingga 8 Februari
Penginputan PDSS SNBP 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menyikapi banyaknya keterlambatan finalisasi penginputan Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) untuk mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), Panitia SNPMB memberikan waktu perpanjangan untuk pendaftaran bagi mereka yang belum selesai pendaftarannya. 


1. Akan Diusulkan untuk Program SNPB SNPMB


Dimulai tanggal 7 Februari 2025 pukul 19.00 sampai dengan 8 Februari 2025 pukul 04.00 pagi, Waktu Indonesia Bagian Barat.


"Jadi ada waktu 9 jam untuk sekolah-sekolah memastikan, memasukkan data anak-anak yang memang akan diusulkan untuk program  SNBP SNPMB Ini semua kami lakukan untuk mengantisipasi adanya keterlambatan dari banyak sekolah, karena memang sekolahnya mungkin belum sempat menginput data dan kami masih memberi peluang kepada mereka supaya nasib anak-anak itu masih bisa kita bantu untuk diperjuangkan,” ujar Menteri Satryo, Jumat (7/2/2025).


2. Sekolah Dapat Memanfaatkan Waktu

 

