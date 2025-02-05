Daftar PTN dengan Daya Tampung Terbanyak SNBP 2025

JAKARTA - Daftar PTN dengan daya tampung terbanyak SNBP 2025. Pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 sudah dibuka hingga 18 Februari 2025. Para siswa kelas 12 baik SMA, SMK, MA, atau sederajat yang memenuhi kriteria eligible sudah bisa mendaftarkan dirinya sekarang.

Setiap tahunnya, PTN di seluruh Indonesia menetapkan kuota daya tampung untuk setiap jalur seleksi, termasuk salah satunya adalah SNBP. Sebagai jalur seleksi yang paling awal, beberapa universitas mempunyai daya tampung yang lebih besar dibandingkan universitas lainnya, sehingga bisa memperluas peluang bagi para siswa untuk diterima di kampus impiannya.

Adapun untuk daya tampung dalam SNBP biasanya ditentukan berdasarkan kebijakan masing-masing PTN dan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti kapasitas program studi, jumlah pendaftar di tahun sebelumnya, serta kebutuhan tenaga kerja di bidang tertentu.

Dengan mengetahui daftar PTN dengan daya tampung terbesar, nantinya para calon mahasiswa bisa mempertimbangkan pilihan mereka secara lebih strategis.

Berikut ini adalah daftar PTN dengan daya tampung terbanyak di SNBP 2025:

1. Universitas Indonesia (UI)

Pada SNBP tahun ini, Universitas Indonesia (UI) membuka sebanyak 79 program studi. Adapun dari total jumlah program studi tersebut, UI telah menyiapkan kuota sebanyak 2.160 kursi. Sebagai catatan, pada SNBP 2024, tercatat mencapai 32.404 para calon mahasiswa yang mendaftarkan dirinya ke UI.

Selanjutnya, terdapat beberapa jurusan di UI yang mempunyai kuota terbanyak pada SNBP 2025, diantaranya adalah Ilmu Hukum dengan kuota 114 dan peminat pada tahun 2024 mencapai 1.634, diurutan kedua ditempati oleh jurusan Manajemen dengan total kuota 76 dan peminat 2024 mencapai 1.545, dan diperingkat ketiga ditempati oleh jurusan Akuntansi dengan total kuota mencapai 70 dan peminat pada 2024 mencapai 1.368.

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Universitas Gadjah Mada masih menjadi kampus impian para calon mahasiswa. Pada SNBP 2025, UGM menyediakan sebanyak 2.783 kursi yang tersebar dalam 93 program studi. Pada tahun lalu, jumlah peminat yang mendaftar di UGM mencapai 31.289.

Adapun jurusan yang mempunyai daya tampung terbanyak pada SNBP 2025 di UGM adalah Hukum dengan total kuota mencapai 96 kursi dan peminatnya pada 2024 mencapai 1.504. Peringkat kedua ditempati oleh jurusan Ilmu dan Industri Peternakan dengan kuota mencapai 90 kursi dan peminatnya pada 2024 mencapai 278. Jurusan ketiga adalah Kehutanan dengan kuota mencapai 90 kursi dan peminatnya pada tahun lalu mencapai 477.