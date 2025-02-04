Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pendaftaran SNBP 2025 Dibuka Hari Ini, Berikut Link dan Cara Daftarnya

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Selasa, 04 Februari 2025 |09:08 WIB
Pendaftaran SNBP 2025 Dibuka Hari Ini, Berikut Link dan Cara Daftarnya
Pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 dibuka hari ini. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 dibuka hari ini. Pendaftaran dibuka dari tanggal 4-18 Februari 2025. 

"Hallo, Calon Mahasiswa Indonesia! Imbauan kepada seluruh siswa eligible untuk mendaftarkan diri pada SNBP 2025 yang akan mulai dibuka pada 4 hingga 18 Februari 2025," terang SNPMB dalam instagramnya, Selasa (4/2/2025). 

1. Imbauan ke Calon Mahasiswa

Sebelum mendaftar pastikan calon mahasiswa sudah memiliki akun SNPMB yang telah simpan permanen. Pastikan seluruh kelengkapan data sudah sesuai sebelum mendaftar. 

2. Cara Mendaftar SNBP 2025

Akses Portal SNBP

Buka salah satu dari dua tautan berikut:  

- https://snbp-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id](https://snbp-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id 

- https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id](https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id

Masuk menggunakan e-mail dan password yang telah didaftarkan.  

Lengkapi Data Orang Tua

Isi informasi orang tua pada halaman profil.  

Pilih Program Studi

Masukkan pilihan program studi pada halaman Pilihan.  

Unggah Portofolio (Jika Diperlukan)

Jika program studi yang dipilih mensyaratkan portofolio, unggah dokumen yang diperlukan. Jika tidak, tahap ini dapat dilewati.  

Tambahkan Prestasi (Opsional)

Isi bagian Prestasi jika memiliki pencapaian akademik atau non-akademik. Bagian ini bersifat tidak wajib.  

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/65/3173041//kampus-f9Vc_large.jpg
Simak Ini Jadwal Lengkap SNBP dan SNBT 2026, Catat Tanggal Pentingnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/65/3142466//mendikti_saintek-yuYV_large.jpeg
Jangan Coba-Coba! Pemerintah Sanksi Tegas Pelaku Kecurangan SNBT 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/65/3142458//konferensi_pers_ui-rtvP_large.jpeg
Kenapa UI Tak Banyak Terima Mahasiswa di SNPMB 2025? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/65/3134915//panitia_snpmb_2025_pun_menemukan_setidaknya_50_orang_pelaku_kecurangan-fqUA_large.jpg
50 Peserta UTBK SNBT Curang: Ada 10 Joki hingga Kacamata Berkamera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/65/3134729//snpmb_2025-Ppqg_large.png
Soal UTBK SNBT 2025 Bocor? Begini Penjelasan Ketua SNPMB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/65/3133708//utbk_2025-kI8b_large.jpg
Modus Kecurangan UTBK 2025, Peserta Pasang Kamera di Behel hingga Kancing 
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement