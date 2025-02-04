JAKARTA - Pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 dibuka hari ini. Pendaftaran dibuka dari tanggal 4-18 Februari 2025.
"Hallo, Calon Mahasiswa Indonesia! Imbauan kepada seluruh siswa eligible untuk mendaftarkan diri pada SNBP 2025 yang akan mulai dibuka pada 4 hingga 18 Februari 2025," terang SNPMB dalam instagramnya, Selasa (4/2/2025).
Sebelum mendaftar pastikan calon mahasiswa sudah memiliki akun SNPMB yang telah simpan permanen. Pastikan seluruh kelengkapan data sudah sesuai sebelum mendaftar.
Buka salah satu dari dua tautan berikut:
- https://snbp-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id](https://snbp-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id
- https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id](https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id
Masuk menggunakan e-mail dan password yang telah didaftarkan.
Isi informasi orang tua pada halaman profil.
Masukkan pilihan program studi pada halaman Pilihan.
Jika program studi yang dipilih mensyaratkan portofolio, unggah dokumen yang diperlukan. Jika tidak, tahap ini dapat dilewati.
Isi bagian Prestasi jika memiliki pencapaian akademik atau non-akademik. Bagian ini bersifat tidak wajib.