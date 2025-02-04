Pendaftaran SNBP 2025 Dibuka Hari Ini, Berikut Link dan Cara Daftarnya

Pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 dibuka hari ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 dibuka hari ini. Pendaftaran dibuka dari tanggal 4-18 Februari 2025.

"Hallo, Calon Mahasiswa Indonesia! Imbauan kepada seluruh siswa eligible untuk mendaftarkan diri pada SNBP 2025 yang akan mulai dibuka pada 4 hingga 18 Februari 2025," terang SNPMB dalam instagramnya, Selasa (4/2/2025).

1. Imbauan ke Calon Mahasiswa

Sebelum mendaftar pastikan calon mahasiswa sudah memiliki akun SNPMB yang telah simpan permanen. Pastikan seluruh kelengkapan data sudah sesuai sebelum mendaftar.

2. Cara Mendaftar SNBP 2025

Akses Portal SNBP

Buka salah satu dari dua tautan berikut:

- https://snbp-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id](https://snbp-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id

- https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id](https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id

Masuk menggunakan e-mail dan password yang telah didaftarkan.

Lengkapi Data Orang Tua

Isi informasi orang tua pada halaman profil.

Pilih Program Studi

Masukkan pilihan program studi pada halaman Pilihan.

Unggah Portofolio (Jika Diperlukan)

Jika program studi yang dipilih mensyaratkan portofolio, unggah dokumen yang diperlukan. Jika tidak, tahap ini dapat dilewati.

Tambahkan Prestasi (Opsional)

Isi bagian Prestasi jika memiliki pencapaian akademik atau non-akademik. Bagian ini bersifat tidak wajib.