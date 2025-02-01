Deadline! Pengisian PDSS SNBP 2025 bagi Sekolah, Besok Terakhir

Proses Pengisian PDSS Masih Ditunggu Sampai Minggu, 2 Februari 2025. (Foto: okezone.com)

JAKARTA - Pemerintah meminta sekolah untuk segera mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Proses ini masih ditunggu sampai Minggu, 2 Februari 2025 pukul 15.00 WIB.

"Bagi sekolah, yang tinggal KLIK Finalisasi Nilai dengan nilai yang sudah lengkap untuk semua siswa eligible, silakan berkirim email ke [email protected], ditunggu hingga minggu 2 Februari 2025," tulis keterangan SNPMB 2025, Sabtu (1/2/2025).

Proses pengisian ini sangat penting dalam pendaftaran Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP).

Adapun tahap pengisian PDSS secara manual ada 4 tahap:

1. Finalisasi Data Sekolah,

2. Finalisasi Siswa Eligible

3. Finalisasi Kurikulum

4. Finalisasi Nilai

Sedangkan tahapan pengisian PDSS menggunakan e-Rapor ada 2 tahap, yaitu:

1. Finalisasi Data Sekolah

2. Finalisasi Nilai

Adapun dokumen yang harus dilengkapi oleh sekolah berupa dokumen surat kuasa, yang setidaknya berisi informasi berikut:

A. Identitas Sekolah (Nama Kepala Sekolah, NIP, Jabatan, NPSN, Nama Sekolah, Alamat, Kota/Kab)