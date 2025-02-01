JAKARTA - Pemerintah meminta sekolah untuk segera mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Proses ini masih ditunggu sampai Minggu, 2 Februari 2025 pukul 15.00 WIB.
"Bagi sekolah, yang tinggal KLIK Finalisasi Nilai dengan nilai yang sudah lengkap untuk semua siswa eligible, silakan berkirim email ke [email protected], ditunggu hingga minggu 2 Februari 2025," tulis keterangan SNPMB 2025, Sabtu (1/2/2025).
Proses pengisian ini sangat penting dalam pendaftaran Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP).
1. Finalisasi Data Sekolah,
2. Finalisasi Siswa Eligible
3. Finalisasi Kurikulum
4. Finalisasi Nilai
1. Finalisasi Data Sekolah
2. Finalisasi Nilai
A. Identitas Sekolah (Nama Kepala Sekolah, NIP, Jabatan, NPSN, Nama Sekolah, Alamat, Kota/Kab)