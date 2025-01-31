10 PTN dengan Passing Grade Mudah Dijangkau Sebagai Acuan SNPMB 2025

JAKARTA - 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ini mensyaratkan passing grade yang mudah di jangkau pada Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menyelenggarakan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) setiap tahun guna memfasilitasi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia.

1. SNPMB 2025

Proses SNPMB 2025 sedang berlangsung. SNPMB mempunyai 3 jalur seleksi yang berbeda, di antaranya:

- Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), seleksi ini memprioritaskan pencapaian akademik siswa yang telah diraih sepanjang masa sekolah dan seleksi ini dikelola dalam naungan panitia SNPMB dan PTN nya sendiri

- Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), seleksi ini memprioritaskan hasil tes yang diikuti siswa. seleksi ini juga dikelola dalam naungan panitia SNPMB dan PTN-nya sendiri.

- Seleksi Mandiri, seleksi ini sepenuhnya dikelola oleh Perguruan Tinggi Negeri masing-masing dan tidak berkaitan dengan SNPMB. Penting sekali untuk mencari tahu passing grade sebelum menentukan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang ingin dituju.

Passing grade adalah minimal nilai atau persentase yang digunakan perguruan tinggi negeri untuk menjadi acuan atau standar meluluskan calon mahasiswa baru. Tentunya banyak sekali perguruan tinggi yang mensyaratkan passing grade yang tinggi untuk mengembangkan almamaternya.

2. 10 PTN dengan Passing Grade Mudah Dijangkau Sebagai Acuan SNPMB 2025

- Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Gorontalo.

- Universitas Malikussaleh (Unimal), Aceh Utara.

- Universitas Haluoleo (UHO), Kendari.

- Universitas Jambi (Unja), Jambi.

- Universitas Lambung Mangkurat : (ULM), Kalimantan Selatan.

- Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar)

- Universitas Bangka Belitung (UBB)

- Universitas Samudra (Unsam)

- Universitas Negeri Papua (Unipa)

- Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah)

Selain mencari tahu passing grade yang memiliki peluang bagi siswa untuk memasuki perguruan tinggi, tak kalah pentingnya mencari tahu tentang informasi daya tampung dan batas-batas waktu yang diselenggarakan SNPMB 2025 untuk mempersiapkan segalanya dengan matang.