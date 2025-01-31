Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

10 PTN dengan Passing Grade Mudah Dijangkau Sebagai Acuan SNPMB 2025

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Jum'at, 31 Januari 2025 |22:34 WIB
10 PTN dengan Passing Grade Mudah Dijangkau Sebagai Acuan SNPMB 2025
10 PTN dengan Passing Grade Mudah Dijangkau Sebagai Acuan SNPMB 2025 (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ini mensyaratkan passing grade yang mudah di jangkau pada Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menyelenggarakan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) setiap tahun guna memfasilitasi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia.

1. SNPMB 2025

Proses SNPMB 2025 sedang berlangsung. SNPMB mempunyai 3 jalur seleksi yang berbeda, di antaranya:
- Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), seleksi ini memprioritaskan pencapaian akademik siswa yang telah diraih sepanjang masa sekolah dan seleksi ini dikelola dalam naungan panitia SNPMB dan PTN nya sendiri
- Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), seleksi ini memprioritaskan hasil tes yang diikuti siswa. seleksi ini juga dikelola dalam naungan panitia SNPMB dan PTN-nya sendiri.
- Seleksi Mandiri, seleksi ini sepenuhnya dikelola oleh Perguruan Tinggi Negeri masing-masing dan tidak berkaitan dengan SNPMB. Penting sekali untuk mencari tahu passing grade sebelum menentukan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang ingin dituju.
Passing grade adalah minimal nilai atau persentase yang digunakan perguruan tinggi negeri untuk menjadi acuan atau standar meluluskan calon mahasiswa baru. Tentunya banyak sekali perguruan tinggi yang mensyaratkan passing grade yang tinggi untuk mengembangkan almamaternya. 

2. 10 PTN dengan Passing Grade Mudah Dijangkau Sebagai Acuan SNPMB 2025

- Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Gorontalo. 
- Universitas Malikussaleh (Unimal), Aceh Utara. 
- Universitas Haluoleo (UHO), Kendari. 
- Universitas Jambi (Unja), Jambi.
- Universitas Lambung Mangkurat : (ULM), Kalimantan Selatan.
- Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar)
- Universitas Bangka Belitung (UBB)
- Universitas Samudra (Unsam) 
- Universitas Negeri Papua (Unipa)
- Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah)

Selain mencari tahu passing grade yang memiliki peluang bagi siswa untuk memasuki perguruan tinggi, tak kalah pentingnya mencari tahu tentang informasi daya tampung dan batas-batas waktu yang diselenggarakan SNPMB 2025 untuk mempersiapkan segalanya dengan matang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
snbp snbt snpmb PTN SNBP 2025
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/624/3174605/snbp-3B6g_large.jpg
Apakah Kena Blacklist Jika Lolos SNBP 2026 Tapi Tak Diambil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/65/3171167/snbp-bv6M_large.jpg
Kapan Pendaftaran SNBP 2026? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/65/3129538/snbp_2025-xb9U_large.jpg
Apakah UTBK SNBT 2025 Memakai Sistem IRT?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/65/3128261/snbt_2025-TOSz_large.jpeg
Yuk Ikut Tryout Online SNBT 2025 Gratis di Okezone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/65/3127834/snbt_2025-tQXS_large.jpg
8 PTN Paling Sulit Ditembus SNBT 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/65/3127042/snbt_2025-BGAx_large.jpg
Segini Skor UTBK ITB dan IPB untuk Lolos SNBT 2025
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement