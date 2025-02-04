Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Berapa Nilai Rata-Rata Rapor untuk Daftar SNBP 2025?

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Selasa, 04 Februari 2025 |23:44 WIB
Berapa Nilai Rata-Rata Rapor untuk Daftar SNBP 2025?
Nilai Rapor SNBP 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berapa nilai rata-rata rapor untuk daftar SNBP 2025? Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) merupakan salah satu jalur masuk perguruan tinggi tanpa tes.

Dalam seleksi ini, nilai rapor menjadi faktor utama dalam penilaian. Oleh karena itu, penting bagi calon mahasiswa untuk mengetahui cara menghitung nilai rata-rata rapor guna mempersiapkan diri dengan lebih baik.

Berikut Okezone rangkum cara menghitung nilai rata-rata rapor yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pendaftaran SNBP 2025.

1. Menghitung Nilai Rata-Rata Rapor per Semester

Perhitungan nilai rata-rata rapor per semester dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai mata pelajaran pada semester tersebut, lalu membaginya dengan jumlah mata pelajaran yang ada.

Sebagai contoh, jika seorang siswa memiliki tujuh mata pelajaran di semester 1 dengan nilai sebagai berikut:

* Matematika : 80
* Biologi 90
* Fisika : 70
* Kimia : 85
* Bahasa Indonesia : 90
* Bahasa Inggris : 85
* Pendidikan Agama : 80

1. Langkah pertama adalah jumlahkan seluruh nilai mata pelajaran:


80 + 90 + 70+ 85 + 90 + 85+ 80 = 580

2. Bagi total dengan jumlah mata pelajaran


580 ÷ 7 = 82,5

Dengan demikian nilai rata-rata rapor semester 1 adalah 82,5.

 

