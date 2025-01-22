Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Berapa Kali Maksimal Bisa Mendaftar Beasiswa LPDP?

Rifdahnailah Larasati , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |18:25 WIB
Berapa Kali Maksimal Bisa Mendaftar Beasiswa LPDP?
Berapa Kali Maksimal Bisa Mendaftar Beasiswa LPDP? (Foto: Okezone.com/LPDP)
A
A
A

JAKARTA - Berapa kali maksimal bisa mendaftar beasiswa LPDP? Beasiswa LPDP merupakan beasiswa dari Pemerintah yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk program Magister atau program Doktor.

Program Beasiswa 

Pada beasiswa LPDP ini, terdapat beberapa program, di antaranya: 

1. Beasiswa Umum

Beasiswa Umum yang digunakan untuk melanjutkan program magister atau doktor. Beasiswa regular terdiri dari 1) Beasiswa Regular, 2) Beasiswa Perguruan Tinggi Utama Dunia (PTUD), 3) Beasiswa Parsial.

2. Beasiswa Afirmasi

Beasiswa Afirmasi terdiri dari 1) Beasiswa Daerah Afirmasi, 2) Beasiswa Prasejahtera, 3) Beasiswa Penyandang Disabilitas, 4) Beasiswa Putra-Putri Papua.

3. Beasiswa Kolaborasi

Beasiswa Kolaborasi merupakan beasiswa yang berhubungan dengan Kemendikburistek, seperti beasiswa untuk para tenaga pendidik, dosen, guru, dan siswa berprestasi.

4. Beasiswa Targeted

Beasiswa Targeted terdiri dari 1) Beasiswa PNS, TNI, dan Polri, 2) Beasiswa Kewirausahaan.

Namun, pada tahun 2025 ini, program beasiswa LPDP tahap 1 terdiri dari:

Program Umum.
Program Afirmasi.
Program Targeted.
Program Targeted - Beasiswa Bundling.
Program Double Degree/Joint Degree.
Maksimal Mendaftar

 

