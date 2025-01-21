Apa Beda Beasiswa Parsial dan Reguler LPDP?

JAKARTA - Apa beda beasiswa Parsial dan Reguler LPDP? Beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) menawarkan beasiswa parsial dan reguler. Keduanya memiliki perbedaan yang penting bagi calon penerima beasiswa, terutama dalam hal cakupan biaya dan syarat penerimaan.

1. Beasiswa Parsial

- Skema Pendanaan

Dana Pendidikan: Mencakup SPP, buku, penelitian, seminar, dan publikasi jurnal, ditanggung oleh LPDP

Dana Pendukung: Mencakup transportasi, visa, asuransi, dan tunjangan keluarga untuk doktor, ditanggung oleh individu atau LPDP, tergantung pilihan pendaftar.

- Syarat Umum

Warga Negara Indonesia

Telah menyelesaikan studi D4/S1 untuk magister atau S2 untuk doktor

Memiliki LoA Unconditional dari perguruan tinggi tujuan

IPK minimal 3,00 untuk magister dan 3,25 untuk doktor

Sertifikat kemampuan bahasa Inggris (TOEFL, PTE, atau IELTS) yang masih berlaku

- Syarat Khusus

Usia maksimal: 35 tahun untuk magister, 40 tahun untuk doktor (lebih tinggi untuk dosen tetap)

Pengajuan LoA Unconditional yang sesuai dengan ketentuan LPDP

Mengunggah dokumen rekomendasi dan surat pernyataan sumber dana

2. Beasiswa Reguler

Beasiswa Reguler LPDP adalah beasiswa untuk jenjang magister dan doktor yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia. Beasiswa ini mencakup pendanaan untuk biaya pendidikan dan biaya hidup selama studi.

- Skema Pendanaan

Dana Pendidikan: Biaya kuliah, pendaftaran, SPP, buku, penelitian, seminar internasional, dan publikasi jurnal.

Dana Pendukung: Transportasi, visa, asuransi kesehatan, tunjangan keluarga (untuk doktor), biaya kedatangan, dan dana hidup bulanan.

- Syarat Umum

Warga Negara Indonesia (WNI).

Telah menyelesaikan studi D4/S1 untuk jenjang magister atau S2 untuk jenjang doktor.

Memiliki LoA Unconditional dari perguruan tinggi tujuan.

IPK minimal 3,00 untuk magister dan 3,25 untuk doktor.

Sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku (TOEFL, PTE, atau IELTS).

- Syarat Khusus

Usia maksimal: 35 tahun untuk magister, 40 tahun untuk doktor (lebih tinggi untuk dosen tetap).

Pengajuan LoA Unconditional yang sesuai dengan ketentuan LPDP.

Mengunggah dokumen rekomendasi dan surat pernyataan sumber dana.