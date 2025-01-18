Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

15 Contoh Teks Anekdot Bahasa Jawa Singkat, Lucu Lengkap dengan Strukturnya

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |10:08 WIB
15 Contoh Teks Anekdot Bahasa Jawa Singkat, Lucu Lengkap dengan Strukturnya
15 Contoh Teks Anekdot Bahasa Jawa Singkat, Lucu Lengkap dengan Strukturnya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 15 contoh teks anekdot Bahasa Jawa singkat, lucu lengkap dengan strukturnya. Anekdot adalah cerita pendek yang lucu dan sarat pelajaran, berfungsi sebagai hiburan sekaligus nasihat. Dalam konteks budaya Jawa, anekdot juga menjadi alat untuk melestarikan bahasa dan tradisi, dengan menyelipkan filosofi yang relevan dalam kehidupan sehari-hari.
Pada zaman modern, bahasa Jawa semakin jarang digunakan, terutama oleh generasi muda. Anekdot Jawa dapat menjadi cara yang efektif dan menyenangkan untuk memperkenalkan kembali bahasa tersebut, digunakan dalam percakapan santai atau pidato, tanpa menyakiti perasaan orang lain.
Berikut ini 15 contoh teks anekdot bahasa jawa yang telah dirangkum Okezone, Sabtu (18/1/2025):

1. "Bojo sing Pinter Masak"

Istri: "Pak, aku wis masak sop kanggo awake dewe. Piye rasane?"
Suami: "Wah, enak tenan iki, Bu. Nanging kok ana rasa sing aneh ya?"
Istri: "Oh, mungkin kuwi rasa sabun cuci piring sing tak gae ngumbah wortel mau."

Terjemahan:
Istri: "Pak, aku sudah masak sup untuk kita. Bagaimana rasanya?"
Suami: "Wah, enak sekali ini, Bu. Tapi kok ada rasa yang aneh ya?"
Istri: "Oh, mungkin itu rasa sabun cuci piring yang kupakai untuk mencuci wortel tadi."

2. "Dokter lan Pasien"

Dokter: "Pak, tensi sampeyan dhuwur banget. Apa sampeyan stress?"
Pasien: "Nggih stress, Dok. Wingi anak kulo njaluk tumbas HP anyar."
Dokter: "Lha nggih mboten usah stress to, Pak. Ditumbasake mawon."
Pasien: "Lha nggih stress malih, Dok. Wong kulo mboten gadhah arto."

Terjemahan:
Dokter: "Pak, tensi Anda tinggi sekali. Apa Anda stress?"
Pasien: "Ya stress, Dok. Kemarin anak saya minta dibelikan HP baru."
Dokter: "Ya sudah tidak usah stress, Pak. Dibelikan saja."
Pasien: "Ya stress lagi, Dok. Saya tidak punya uang."

3. "Wong Pelit"

Kanca 1: "Opo tandane wong pelit kuwi?"
Kanca 2: "Ya kuwi, wong sing yen ngekeki salam ora nganggo tangan loro."

Terjemahan:
Teman 1: "Apa tandanya orang pelit itu?"
Teman 2: "Ya itu, orang yang kalau memberi salam tidak pakai dua tangan."

4. "Wong Nglamar"

Bapak: "Nak, apa sampeyan wis siap nikah karo anakku?"
Calon mantu: "Sampun, Pak. Kulo sampun siap saestu."
Bapak: "Tenan? Apa bukti ne yen sampeyan wis siap?"
Calon mantu: "Kulo sampun tumbas beras 1 ton, Pak. Nggih cekap to ngge setaun?"

Terjemahan:
Bapak: "Nak, apa kamu sudah siap menikah dengan anakku?"
Calon menantu: "Sudah, Pak. Saya sudah benar-benar siap."
Bapak: "Benarkah? Apa buktinya kalau kamu sudah siap?"
Calon menantu: "Saya sudah beli beras 1 ton, Pak. Ya cukup kan untuk setahun?"

5. "Pacar sing Romantis"

Pacar lanang: "Yang, aku tuku klambi anyar. Apik ora?"
Pacar wadon: "Apik banget! Warnane padha karo klambi sing tak tuku wingi."
Pacar lanang: "Lho, kok iso podho?"
Pacar wadon: "Ya isa to. Wong tak tukokke nganggo duite sampeyan kok."

Terjemahan:
Pacar laki-laki: "Sayang, aku beli baju baru. Bagus tidak?"
Pacar perempuan: "Bagus sekali! Warnanya sama dengan baju yang kubeli kemarin."
Pacar laki-laki: "Lho, kok bisa sama?"
Pacar perempuan: "Ya bisa lah. Kan kubelikan pakai uangmu kok."

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Contoh Teks teks anekdot Sekolah
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/624/3178031/sekolah-5cw3_large.jpg
Tes Bahasa Asing hingga Esai Jadi Pembudayaan Menulis Sejak Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/624/3176203/sekolah-MqFn_large.jpg
Begini Sistem Penilaian TKA yang Gantikan Ujian Nasional 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/624/3176198/sekolah-zpCI_large.jpg
Hitung-hitungan Skor TKA buat Lolos SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/624/3175089/sekolah-aiQc_large.jpg
Apakah Sertifikat TKA Ada Masa Berlakunya? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/624/3174591/sekolah-hwDs_large.jpg
Pembalap Moto2 dan Moto3 Edukasi Anak Sekolah Keselamatan Berkendara Sejak Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/624/3173497/sekolah-fLAH_large.jpg
Bolehkah Ganti Mapel Pilihan Usai Terdaftar Jadi Peserta TKA?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement