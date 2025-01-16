JAKARTA - 40 lagu daerah seluruh Indonesia lengkap dengan asal dan liriknya menarik diketahui. Tak sekadar menambah wawasan, tetapi juga untuk mengenalkannya kepada generasi muda yang bakal menyongsong masa depan bangsa.
Indonesia terdiri atas berbagai daerah yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Kondisi ini membuatnya memiliki keanekaragaman budaya yang salah satunya tercermin melalui lagu-lagu daerah.
Lagu daerah merupakan karya lagu yang berasal dari suatu daerah dan biasanya menggunakan bahasa dari daerah terkait. Berikut ini sederet contohnya yang bisa diketahui.
Cublak-cublak suweng
Suwenge ting gelenter
Mambu ketundhung gudel
Pak emgpong lera-lere
Sapa ngguyu ndelikkake
Sir sir pong dhele kopong
Lir ilir lir ilir tandure wus sumilir
Tak ijo royo royo tak sengguh temanten anyar
Cah angon cah angon penekno blimbing kuwi
Lunyu lunyu penekno kanggo mbasuh dodot iro
Dodotira-dodotira
Kumitir bedhah ing pinggir
Dondomana jlumatana kanggo sebo mengko sore
Mumpung padhang rembulane
Mumpung jembar kalangane
Yo suraka, surak iyo...
Jak ujung danau ranau
Teilu mit Way Kanan
Sampai Pantai Lawok Jawo
Pesisir rik Pepadun
Jadi sai di lom lambang
Lampung sai kayo rayo
Lampung sai
Sang bumi ruwa jurai
Lampung sai
Sang bumi ruwa jurai
Ki ham haga burasa
Hujaini pemandangan
Huma lada di pematang
Apilagi cengkehni
Telambun beruntaian
Tandani kemakmuran
Lampung sai
Sang bumi ruwa jurai
Lampung sai Sang bumi ruwa jurai
Canggat bara bulagu
Sambah jama Saibatin
Sina gawi adat sikam
Manjau rik sebambangan
Tari rakot rik melinting
Cirini ulun Lampung
Lampung sai
Sang bumi ruwa jurai
Lampung sai
Sang bumi ruwa jurai
Ampar ampar pisang
Pisangku belum masak
Masak sabigi dihurung bari-bari
Masak sabigi dihurung bari-bari
Mangga lepak mangga lepok
Patah kayu bengkok
Bengkok dimakan api, apinya canculupan
Bengkok dimakan api, apinya canculupan
Apuse kokondao
Yarabe soren doreri
Wuflenso bani nema baki pase
Apuse kokondao
Yarabe soren doreri
Wuflenso bani nema baki pase
Arafabye
Aswara kwar
Arafabye
Aswara kwar