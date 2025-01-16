Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

40 Lagu Daerah Seluruh Indonesia Lengkap dengan Asal dan Liriknya

Lutfan Faizi , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |04:55 WIB
40 Lagu Daerah Seluruh Indonesia Lengkap dengan Asal dan Liriknya
40 Lagu Daerah Seluruh Indonesia Lengkap dengan Asal dan Liriknya (foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 40 lagu daerah seluruh Indonesia lengkap dengan asal dan liriknya menarik diketahui. Tak sekadar menambah wawasan, tetapi juga untuk mengenalkannya kepada generasi muda yang bakal menyongsong masa depan bangsa.
Indonesia terdiri atas berbagai daerah yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Kondisi ini membuatnya memiliki keanekaragaman budaya yang salah satunya tercermin melalui lagu-lagu daerah.
Lagu daerah merupakan karya lagu yang berasal dari suatu daerah dan biasanya menggunakan bahasa dari daerah terkait. Berikut ini sederet contohnya yang bisa diketahui.

40 Lagu Daerah Seluruh Indonesia

1. Cublak Cublak Suweng (Jawa Tengah)

Cublak-cublak suweng
Suwenge ting gelenter
Mambu ketundhung gudel
Pak emgpong lera-lere
Sapa ngguyu ndelikkake
Sir sir pong dhele kopong

2. Lir-Ilir (Jawa Tengah)

Lir ilir lir ilir tandure wus sumilir
Tak ijo royo royo tak sengguh temanten anyar
Cah angon cah angon penekno blimbing kuwi
Lunyu lunyu penekno kanggo mbasuh dodot iro
Dodotira-dodotira
Kumitir bedhah ing pinggir
Dondomana jlumatana kanggo sebo mengko sore
Mumpung padhang rembulane
Mumpung jembar kalangane
Yo suraka, surak iyo...

3. Sai Bumi Ruwa Jurai (Lampung)

Jak ujung danau ranau 
Teilu mit Way Kanan 
Sampai Pantai Lawok Jawo 
Pesisir rik Pepadun 
Jadi sai di lom lambang 
Lampung sai kayo rayo 
Lampung sai 
Sang bumi ruwa jurai 
Lampung sai 
Sang bumi ruwa jurai 

Ki ham haga burasa 
Hujaini pemandangan 
Huma lada di pematang 
Apilagi cengkehni 
Telambun beruntaian 
Tandani kemakmuran 
Lampung sai 
Sang bumi ruwa jurai 
Lampung sai Sang bumi ruwa jurai 

Canggat bara bulagu 
Sambah jama Saibatin 
Sina gawi adat sikam 
Manjau rik sebambangan 
Tari rakot rik melinting 
Cirini ulun Lampung 
Lampung sai 
Sang bumi ruwa jurai 
Lampung sai 
Sang bumi ruwa jurai

4. Ampar-Ampar Pisang (Kalimantan Selatan)

Ampar ampar pisang
Pisangku belum masak
Masak sabigi dihurung bari-bari
Masak sabigi dihurung bari-bari

Mangga lepak mangga lepok
Patah kayu bengkok
Bengkok dimakan api, apinya canculupan
Bengkok dimakan api, apinya canculupan

5. Apuse (Papua)

Apuse kokondao
Yarabe soren doreri
Wuflenso bani nema baki pase

Apuse kokondao
Yarabe soren doreri
Wuflenso bani nema baki pase

Arafabye
Aswara kwar
Arafabye
Aswara kwar

 

