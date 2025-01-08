Riwayat Pendidikan Qomar, Pelawak yang Meninggal Dunia Pernah Jadi Rektor Kampus Swasta

JAKARTA - Riwayat pendidikan komedian Qomar yang meninggal dunia hari ini. Drs. H. Nurul Qomar atau yang lebih akrab disapa Qomar, adalah salah satu pelawak legendaris Indonesia yang berhasil menorehkan namanya di berbagai bidang, mulai dari hiburan, pendidikan, hingga politik.

Lahir pada 11 Maret 1960 di Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah, Qomar memulai kariernya sebagai pelawak di era 1980-an dan meraih popularitas bersama grup lawak Empat Sekawan.

Riwayat Pendidikan Qomar

1. Pendidikan Qomar

Qomar menamatkan S1 nya di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yapann pada 2007. Kemudian dia melanjutkan studi S2 di Universitas Krisnadwipayana. Selain dikenal sebagai pelawak, Qomar juga aktif di bidang politik dan pendidikan. Dia pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI dua periode sejak 2004 hingga 2014. Qomar juga pernah mengisi posisi Rektor di Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, Jawa Tengah.

2. Karier Qomar

Grup lawak Empat Sekawan, yang beranggotakan Qomar, Derry Sudarisman, Eman Suherman, dan Ginanjar, menjadi salah satu grup lawak paling terkenal di Indonesia pada era 1990-an. Dengan gaya humor cerdas dan spontan, grup ini berhasil mencuri hati penonton lewat acara komedi situasi di televisi, seperti Lika-Liku Laki-Laki dan berbagai program hiburan lainnya.

Qomar dikenal dengan gaya bicaranya yang khas dan sering kali melontarkan humor berbasis logika yang memancing tawa sekaligus pemikiran. Karakter cerdasnya menjadi salah satu daya tarik utama yang membedakan grup ini dari grup lawak lain pada masanya.

3. Karier Politik

Pada tahun 2004, Qomar memutuskan untuk terjun ke dunia politik dengan bergabung di Partai Demokrat. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode 2004-2009, mewakili daerah pemilihan Jawa Barat. Dalam perannya sebagai legislator, Qomar kerap memperjuangkan isu-isu di bidang pendidikan, budaya, dan kesenian, bidang yang dekat dengan pengalamannya sebagai seorang seniman.

4. Berkarier di Seni Peran

Selain melawak, Qomar juga terjun ke dunia seni peran. Ia tampil dalam sejumlah sinetron dan film dengan karakter yang hampir selalu menyisipkan unsur komedi. Kehadirannya di layar kaca dan layar lebar memperkuat posisinya sebagai salah satu figur komedi serba bisa di Indonesia.

Hingga kini, nama Qomar tetap dikenang sebagai pelawak yang membawa gaya komedi cerdas dan penuh makna. Kiprahnya bersama Empat Sekawan meninggalkan jejak tak terlupakan dalam sejarah lawak Indonesia.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)