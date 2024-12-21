Golongan 4 Siswa Ini yang Boleh Daftar UTBK SNBT 2025

JAKARTA – Golongan 4 siswa ini yang boleh daftar UTBK SNBT 2025. Hanya siswa dengan empat kriteria tertentu yang dapat mendaftar Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) pada Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025.

Informasi ini disampaikan dalam Konferensi Pers Peluncuran Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025. Pendaftaran SNBT akan resmi dibuka pada 11 Maret 2025, namun calon peserta diwajibkan terlebih dahulu membuat akun melalui sistem registrasi SNPMB.

SNBT 2025 menjadi salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru yang paling dinantikan oleh calon mahasiswa. Sebagai langkah awal, para peserta harus memastikan mereka memenuhi kriteria pendaftaran dan telah melakukan registrasi akun SNPMB sebelum tanggal pendaftaran dimulai. Berdasarkan keterangan resmi, hanya siswa yang memenuhi empat kriteria tertentu yang diperbolehkan untuk mengikuti UTBK SNBT 2025.

Lantas siapa saja golongan 4 siswa yang boleh mendaftar UTBK SNBT 2025? Berikut ini merupakan golongan 4 siswa yang boleh mendaftar UTBK SNBT 2024 yang telah dirangkum Okezone pada, Sabtu (21/12/2024).

1. Lulusan Tahun 2025

Kriteria pertama dikhususkan bagi siswa yang saat ini sedang duduk di kelas XII SMA/SMK/MA atau sederajat dan akan lulus pada tahun 2025. Para siswa yang masih berstatus aktif sebagai pelajar ini juga memiliki peluang mengikuti jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025, asalkan dinyatakan memenuhi syarat atau eligible oleh pihak sekolah.

Penilaian eligibility ini biasanya didasarkan pada rekam akademik siswa, seperti nilai rapor, dan prestasi non akademik lainnya sesuai ketentuan SNBT. Jalur ini memberikan kesempatan kepada para pelajar aktif untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri tanpa harus menunggu lama setelah kelulusan.