Syarat, Ketentuan hingga Jadwal UTBK SNBT 2025

JAKARTA - Syarat, ketentuan hingga jadwal UTBK SNBT 2025. Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) resmi mengumumkan mekanisme jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025.

SNBT merupakan salah satu jalur SNPMB untuk masuk perguruan tinggi negeri dengan mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Pada SNBT 2025, PTN menyediakan kuota minimum sebesar 40%.

Jalur SNBT 2025 terbuka untuk siswa aktif yang tidak dapat mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 maupun siswa gap year lulusan 2024 dan 2023.

Berbeda dari tahun sebelumnya, pelaksanaan UTBK-SNBT 2025 hanya akan dilaksanakan dalam 1 gelombang selama 10 hari, dengan 2 sesi per hari. Berikut ketentuan hingga jadwal SNBT 2025:

Peserta SNBT 2025

- Lulusan SMA/MK/SMK/Sederajat pada tahun 2023, 2024, dan 2025

- Lulusan Paket C tahun 2023, 2024, dan 2025 dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2025)

Ketentuan Umum SNBT 2025

- Seleksi Jalur SNBT 2025 berdasarkan hasil UTBK 2025 dan ditambah portofolio bagi peserta yang memilih program studi seni dan/atau olahraga

- Peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK 2025 sebanyak satu kali

- Hasil UTBK 2025 hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan di PTN tahun 2025