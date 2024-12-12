Cara Registrasi Akun SNPMB 2025 bagi Siswa dan Sekolah, Cek di Sini

JAKARTA - Cara registrasi akun Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 bagi siswa dan sekolah. SNPMB 2025 resmi dibuka pada Rabu 11 Desember 2024.

Dalam mengikuti rangkaian SNPMB 2025, tahap awal harus melakukan registrasi akun SNPMB. SNPMB merupakan sistem seleksi untuk menjaring calon mahasiswa yang akan menempuh pendidikan di berbagai Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia.

Pemerintah telah menetapkan tiga jalur pada SNPMB 2025, yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan Seleksi Mandiri.

Adapun langkah pertama dalam rangkaian SNPMB bagi sekolah dan siswa harus melakukan registrasi akun SNPMB. Tahap ini sangat penting karena peserta tidak bisa mengikuti proses seleksi tanpa memiliki akun SNPMB.

Terdapat akun SNPMB Sekolah dilakukan untuk pengisian PDSS (Pangkalan Data Sekolah dan Siswa) dan akun SNPMB Siswa untuk pendaftaran jalur SNBP dan UTBK-SNBT 2025. Masing-masing memiliki perbedaan jadwal registrasi akun SNPMB untuk SNBP dan SNBT 2025.

Adapun jadwal registrasi akun SNPMB Sekolah dilakukan mulai tanggal 6 Januari hingga 31 Januari 2025. Namun, sekolah tidak perlu membuat akun baru jika akun tahun lalu masih dapat digunakan. Demikian dilansir Antara.

Kemudian, jadwal registrasi akun SNPMB Siswa untuk daftar SNBP 2025 akan dimulai pada 13 Januari hingga 18 Februari 2025.

Sementara, jadwal registrasi akun SNPMB Siswa untuk daftar SNBT 2025 akan dimulai pada 13 Januari hingga 27 Maret 2025. Lulusan tahun sebelumnya atau gap year wajib melakukan registrasi akun baru.

Registrasi akun SNPMB dilakukan di portal SNPMB melalui laman: https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id.

Cara Registrasi Akun SNPMB Sekolah

- Buka laman https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id

- Akan muncul tampilan laman registrasi akun, kemudian klik 'Daftar'

- Pilih 'Daftar' pada opsi Sekolah

- Verifikasi akan dikirimkan melalui e-mail yang terdaftar, kemudian admin perlu membuka e-mail dan klik aktivasi akun

- Apabila sekolah sudah memiliki akun, maka bisa langsung masuk (login) di portal SNPMB

- Pilih menu verifikasi dan validasi

- Klik tombol perbarui data

- Lakukan validasi data

- Apabila data sudah valid, maka registrasi sudah selesai.