JAKARTA – Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menjadi salah satu jalur utama masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pada 2026. Prosesnya dilakukan melalui portal SNPMB yang dikelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Melalui jalur ini, lulusan SMA/SMK/MA tahun 2024 hingga 2026 berkesempatan melanjutkan pendidikan ke PTN berdasarkan hasil UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer). Tes ini mengukur kemampuan penalaran umum, literasi Bahasa Indonesia dan Inggris, serta kemampuan kuantitatif.
Pendaftaran SNBT 2026 berlangsung pada Maret hingga April 2026. Peserta wajib memiliki akun SNPMB, NISN, serta data sekolah (NPSN). Biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp200.000, namun gratis bagi penerima KIP Kuliah.
1. Login ke Portal SNPMB
Masuk ke laman resmi SNPMB menggunakan akun yang sudah dibuat. Jika belum punya, lakukan registrasi terlebih dahulu.
2. Lengkapi Biodata
Isi data diri secara lengkap, mulai dari identitas pribadi, data orang tua, hingga kondisi ekonomi keluarga. Pastikan semua informasi benar karena tidak bisa diubah setelah disimpan.