Solusi Atasi Lupa Password hingga Data Tidak Ditemukan SNPMB 2026

JAKARTA – Portal SNPMB menjadi pintu utama bagi calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri. Mulai dari pengisian biodata, pemilihan program studi, hingga cek hasil seleksi, semuanya dilakukan melalui satu akun.

Tak heran, kendala seperti lupa password atau muncul notifikasi “data tidak ditemukan” kerap membuat panik, terutama saat mendekati batas akhir pendaftaran. Namun, masalah ini sebenarnya cukup umum dan bisa diatasi dengan langkah sederhana.

Cara Mengatasi Lupa Password SNPMB

Salah satu kendala paling sering adalah gagal login karena lupa kata sandi. Berikut cara mengatasinya:

Buka halaman login portal SNPMB

Klik menu “Lupa Kata Sandi”

Masukkan email yang digunakan saat registrasi

Cek inbox email untuk tautan reset password

Buat password baru dan login kembali

Catatan penting:

Pastikan email masih aktif dan sudah diverifikasi

Cek folder spam jika email tidak masuk

Pastikan penulisan email benar dan inbox tidak penuh

Jika masih gagal, peserta bisa menghubungi pusat bantuan melalui menu FAQ di portal resmi.

Alur Daftar UTBK SNBT 2026

Jika akun sudah normal, peserta bisa melanjutkan pendaftaran UTBK SNBT 2026 dengan langkah berikut:

Login ke portal SNPMB

Pilih menu pendaftaran UTBK-SNBT

Lengkapi biodata diri dan orang tua

Pilih maksimal 4 program studi

Unggah portofolio (jika diperlukan)

Pilih lokasi UTBK

Lakukan pembayaran (non KIP Kuliah)

Unduh kartu peserta

Pastikan semua data sudah benar sebelum klik “Simpan Permanen”, karena tidak bisa diubah kembali.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Edukasi Okezone hadir dengan Informasi terpercaya tentang pendidikan, tryout ujian, dan pengembangan karier untuk masa depan yang lebih baik