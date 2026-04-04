HOME EDUKASI KAMPUS

Solusi Atasi Lupa Password hingga Data Tidak Ditemukan SNPMB 2026

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |07:56 WIB
JAKARTA – Portal SNPMB menjadi pintu utama bagi calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri. Mulai dari pengisian biodata, pemilihan program studi, hingga cek hasil seleksi, semuanya dilakukan melalui satu akun.

Tak heran, kendala seperti lupa password atau muncul notifikasi “data tidak ditemukan” kerap membuat panik, terutama saat mendekati batas akhir pendaftaran. Namun, masalah ini sebenarnya cukup umum dan bisa diatasi dengan langkah sederhana.

Cara Mengatasi Lupa Password SNPMB

Salah satu kendala paling sering adalah gagal login karena lupa kata sandi. Berikut cara mengatasinya:

  • Buka halaman login portal SNPMB
  • Klik menu “Lupa Kata Sandi”
  • Masukkan email yang digunakan saat registrasi
  • Cek inbox email untuk tautan reset password
  • Buat password baru dan login kembali

Catatan penting:

  • Pastikan email masih aktif dan sudah diverifikasi
  • Cek folder spam jika email tidak masuk
  • Pastikan penulisan email benar dan inbox tidak penuh
  • Jika masih gagal, peserta bisa menghubungi pusat bantuan melalui menu FAQ di portal resmi.

Alur Daftar UTBK SNBT 2026

Jika akun sudah normal, peserta bisa melanjutkan pendaftaran UTBK SNBT 2026 dengan langkah berikut:

  • Login ke portal SNPMB
  • Pilih menu pendaftaran UTBK-SNBT
  • Lengkapi biodata diri dan orang tua
  • Pilih maksimal 4 program studi
  • Unggah portofolio (jika diperlukan)
  • Pilih lokasi UTBK
  • Lakukan pembayaran (non KIP Kuliah)
  • Unduh kartu peserta
  • Pastikan semua data sudah benar sebelum klik “Simpan Permanen”, karena tidak bisa diubah kembali.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

