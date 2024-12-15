Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Masa Kerja PPPK Sampai Umur Berapa?

Velya Fasya Fitriandini , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |11:24 WIB
Masa Kerja PPPK Sampai Umur Berapa?
Masa Kerja PPPK Sampai Umur Berapa? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Masa kerja PPPK sampai umur berapa? Berikut penjelasannya. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan salah satu kategori aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia yang bekerja berdasarkan kontrak.
Berbeda dengan Pe]=gawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki status permanen, PPPK bekerja dengan perjanjian kerja yang memiliki durasi tertentu. Namun, salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah sampai usia berapakah masa kerja PPPK dapat berlangsung?
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, masa kerja seorang PPPK ditentukan oleh perjanjian kerja yang disepakati antara PPPK dan instansi yang bersangkutan. Perjanjian kerja ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan organisasi dan evaluasi kinerja pegawai yang bersangkutan.
Namun, aturan tersebut tetap membatasi usia maksimal seorang PPPK. Dalam regulasi tersebut, disebutkan bahwa usia maksimal seorang PPPK adalah 58 tahun.
Artinya, PPPK dapat bekerja hingga mencapai usia tersebut, asalkan perjanjian kerjanya terus diperpanjang oleh instansi tempatnya bekerja. Namun, untuk jabatan-jabatan tertentu seperti dosen atau tenaga kesehatan, batas usia dapat mencapai 65 tahun, sesuai dengan peraturan yang berlaku di sektor tersebut.
Keputusan terkait perpanjangan kontrak PPPK tidak hanya bergantung pada usia, tetapi juga pada evaluasi kinerja. Jika seorang PPPK dinilai memiliki kinerja yang baik dan masih diperlukan oleh instansi, maka perjanjian kerja dapat diperpanjang hingga batas usia yang telah ditetapkan. Sebaliknya, jika kinerja dianggap tidak memenuhi standar, kontrak kerja dapat dihentikan sebelum mencapai usia maksimal.

 

Halaman: 1 2
1 2
