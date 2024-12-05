Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Jadi Rektor UI, Heri Hermansyah Ungkap 5 Hal Ini

Fadhila Khairunnisa , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |07:10 WIB
Jadi Rektor UI, Heri Hermansyah Ungkap 5 Hal Ini
Rektor UI Heri Hermansyah Resmi Dilantik. (Foto: Okezone.com/Dila)
A
A
A

JAKARTA – Universitas Indonesia (UI) resmi melantik rektor baru periode 2024-2029 di Balai Purnomo, Kampus UI Depok, Rabu 4 Desember 2024. Heri Hermansyah kini resmi menjadi Rektor UI. 

Surat Keputusan Majelis Wali Amanat yang dibacakan Yahya Cholil Staquf menjadi dasar pengangkatan rektor baru. Setelah itu, dilakukan pengucapan sumpah jabatan oleh rektor terpilih sebagai wujud komitmen terhadap tugas yang diemban. 

Heri Hermansyah pun menyampaikan visi dan arah strategis Universitas Indonesia untuk lima tahun ke depan. 

"Jadi 5 tahun ke depan. UI ini ada 2 kata kunci, unggul dan impactful. Jadi kita akan menggaet seluruh kegiatan tri dharma perguruan tinggi di ui ada 2 ciri tadi. Satu adalah ciri unggul, yang kedua adalah ciri impactful. Artinya kita tidak hanya menjalankan suatu kegiatan, pendidikan, Penelitian, pengabdian masyarakat, tetapi kita harus ada ukurannya. Ukurannya itu adalah apa dampak, dampak bagi masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Rektor Universitas Indonesia Periode 2024-2025, Heri Hermansyah. 

Heri menegaskan bahwa dalam lima tahun ke depan, UI akan berfokus pada dua hal utama: unggul dan impactful. Seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi akan diarahkan untuk mencapai standar terbaik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara, dengan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Di masa kepemimpinan nya juga Heri menegaskan akan fokus kepada 5 strategi, yaitu: 

Strategi pertama yaitu Mendorong kewirausahaan komunitas kampus. 

Strategi kedua yaitu Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
