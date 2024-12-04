Advertisement
Hokky Caraka Sekolah SMA Di mana? Ini Riwayat Pendidikannya yang Sempat Dihujat Karena Tinggalkan Sekolah Demi Timnas Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |22:57 WIB
Hokky Caraka Sekolah SMA Di mana? Ini Riwayat Pendidikannya yang Sempat Dihujat Karena Tinggalkan Sekolah Demi Timnas Indonesia
Latar Pendidikan Hokky Caraka (Foto: Okezone)
JAKARTA - Hokky Caraka sekolah SMA di mana? Ini riwayat pendidikannya yang sempat dihujat karena tinggalkan sekolah demi Timnas Indonesia. Hokky Caraka adalah pemain sepakbola profesional masa depan Timnas Indonesia. Masih berusia 20 tahun, namun dirinya telah kenyang pengalaman untuk bermain di level internasional membela Timnas Indonesia.

Pemain yang kini membela klub PSS Sleman ini tercatat pernah bermain di Piala Asia U20, Piala Asia U23, hingga bahkan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terdekat, ia juga bergabung bersama skuad garuda untuk tampil di ajang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Hokky diketahui sudah bergabung bersama para punggawa Timnas Indonesia di Bali untuk menjalani pemusatan latihan. Dirinya pun diharapkan akan menjadi juru gedor tim merah putih pada ajang sepakbola Asia Tenggara tersebut.

Berbicara tentang Hokky Caraka, penyerang muda masa depan Indonesia itu rupanya pernah dihujat netizen Indonesia karena meninggalkan sekolahnya demi bisa membela Timnas Indonesia.
Hal itu diutarakan Hokky ketika ia hadir di salah satu stasiun televisi membahas gelaran Piala Dunia U20 Indonesia yang batal digelar pada 2023 lalu. Dalam acara tersebut, ia mengaku telah meninggalkan sekolahnya selama tiga tahun demi bisa tampil di Piala Dunia U20 membela Timnas Indonesia.
Karena gelaran Piala Dunia U20 yang seyogyanya digelar di Indonesia batal, ia merasa bingung karena tanpa ijazah sekolah ia tidak bisa bekerja di pekerjaan lain selain sepakbola.

"Saya sendiri tiga tahun sudah meninggalkan sepak bola demi (Timnas) Indonesia. Jadi, kalau beneran ini (Piala Dunia U20) di-banned saya tidak punya apa-apa, tidak punya bekal untuk menjadi profesi apalah itu,” ujar Hokky Caraka pada 2023 lalu. 

"Soalnya memang selama tiga tahun cuma ngerjain tugas terus, enggak tahu bagaimana isinya pelajaran gitu,” ucap penyerang kelahiran Gunung Kidul, 21 Agustus 2004 itu.

