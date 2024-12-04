Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Tingkatkan Kemampuan Matematika, Kolaborasi Guru dan Teknologi Jadi Solusi  

Vika Putri Handayani , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |00:27 WIB
Tingkatkan Kemampuan Matematika, Kolaborasi Guru dan Teknologi Jadi Solusi  
Pembelajaran Matematika (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Peran guru dan inovasi teknologi semakin krusial dalam menciptakan pembelajaran matematika yang efektif.

Hal ini dibahas dalam sesi talk show bertema "Inovasi Teknologi dan Peran Guru dalam Meningkatkan Pembelajaran Matematika yang Efektif", yang diselenggarakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dengan pembuka tarian Zapin Melayu oleh siswa-siswi Sampoerna Academy Sentul. 

Head of Program Development di Putera Sampoerna Foundation, Juliana memaparkan pentingnya pembelajaran berbasis proyek.

“Kami mengintegrasikan kemampuan berpikir kritis dan pembelajaran agar siswa memahami aplikasi nyata dari ilmu yang mereka pelajari,” jelas Juliana di Jakarta, Selasa (3/11/2024). 

Guru Binar Ambassador dari SMA Negeri 1 Kuala Mandor B, Ermawati menambahkan strategi pengajaran matematika yang kreatif.

Telusuri berita edukasi lainnya
