HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Tanda-Tanda Bantuan PIP Sudah Cair dan Masuk Rekening

Vika Putri Handayani , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |22:39 WIB
Ini Tanda-Tanda Bantuan PIP Sudah Cair dan Masuk Rekening
Bantuan PIP cair masuk rekening (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini tanda-tanda bantuan PIP sudah cair dan masuk rekening. Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) pasti sudah tidak sabar menanti pencairan dana bantuan. Untuk mengetahui apakah dana PIP sudah masuk ke rekening, pengecekan dapat dilakukan secara online dengan mudah.

PIP Kemdikbud merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan pemerintah kepada siswa dari keluarga miskin atau rentan. Tujuan bantuan PIP adalah agar setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Bantuan PIP disalurkan dalam bentuk uang tunai dengan jumlah nominal yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan siswa.

Cara Cek Penerima Bantuan PIP:
- Buka browser di HP atau komputer, kemudian kunjungi situs resmi PIP Kemdikbud di https://pip.kemdikbud.go.id/.
- Pada halaman utama, cari kolom pencarian dan masukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan benar.
- Lengkapi captcha yang muncul untuk verifikasi.
- Setelah semua data terisi dengan benar, klik tombol "Cari".
- Sistem akan menampilkan informasi mengenai status penerimaan PIP.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
