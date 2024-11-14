Prof Ichlasul Amal Meninggal Dunia, Rektor UGM: Banyak Kontribusi untuk Kampus

JAKARTA - Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) periode 1998-2002, Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A., meninggal dunia pada hari ini, Kamis 14 November 2024 di usia 82 tahun di RSPI Jakarta.

Kabar ini disampaikan oleh Guru Besar Hubungan Internasional, Fisipol UGM Mohtar Mas’oed. “Prof. Dr. Ichlasul Amal, mantan Rektor UGM, meninggal dunia pagi ini jam 2.40 di RSPI, Jakarta,” kata Mohtar dalam keterangannya, Kamis (14/11/2024).

Rencananya, jenazah akan dibawa ke Yogyakarta untuk dimakamkan di pemakaman Sawitsari pada hari ini. Sebelumnya, jenazah akan disemayamkan di Balairung Gedung Pusat UGM di atas pukul 14.00 untuk mendapatkan penghormatan terakhir dan pelepasan dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada.

“Pastinya di atas pukul 14.00, pagi ini jenazah sedang dibawa dari Jakarta,” kata Dekan Fisipol Wawan Mas’udi.

Prof. Ichlasul Amal dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dalam dunia pendidikan, terutama dalam upaya memajukan UGM sebagai universitas terkemuka. Selama menjadi Rektor, ia dikenal sebagai sosok Rektor yang murah senyum dan ramah kepada mahasiswa.