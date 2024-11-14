Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Dampak Makan Bergizi Gratis, Keluarga Peserta Didik Jadi Hemat

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |10:20 WIB
Dampak Makan Bergizi Gratis, Keluarga Peserta Didik Jadi Hemat
Dampak makanan bergizi gratis ke peserta didik (Foto: Okezone)
A
A
A

YOGYAKARTA - Pemerintah terus melakukan uji coba Makan Bergizi Gratis yang sudah berlangsung selama dua bulan sejak September 2024. Terdapat tujuh sekolah yang menjadi titik uji coba program ini yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan DI Yogyakarta.

Salah satu sekolah yang melakukan uji coba makan bergizi gratis di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo, Yogyakarta.

Penjabat (Pj) Bupati Kulon Progo Srie Nurkyatsiwi mengungkapkan, program ini memberi dampak positif ke ekonomi keluarga peserta didik yang tidak harus menyediakan kembali makan siang bagi anak-anaknya.

"Program ini sangat bagus guna memberikan asupan gizi yang baik untuk peserta didik. Atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo kami berterima kasih dan mengapresiasi kegiatan ini," ucapnya, di Yogyakarta, Kamis (14/11/2024).

Srie menuturkan, untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis, Pemkab Kulon Progo siap untuk bekerja sama dan melakukan pembinaan terhadap Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) wilayah Kulon Progo untuk membantu terlaksananya program tersebut.

"Kulon Progo memiliki para pelaku UMKM makanan yang banyak. Kami akan membantu pemerintah pusat dengan menyiapkan mitra-mitra yang siap bekerja sama mewujudkan generasi Indonesia yang hebat," pungkas Srie.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti melihat langsung uji coba makan bergizi gratis di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo.

"Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada para mitra yang telah bekerja sama menyukseskan ujicoba makan bergizi gratis ini. Program ini adalah sangat penting guna meningkatkan gizi anak-anak Indonesia dalam masa pertumbuhan yang sekaligus akan membentuk generasi emas Indonesia 2045," ungkap Mendikdasmen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement