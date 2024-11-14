Dampak Makan Bergizi Gratis, Keluarga Peserta Didik Jadi Hemat

YOGYAKARTA - Pemerintah terus melakukan uji coba Makan Bergizi Gratis yang sudah berlangsung selama dua bulan sejak September 2024. Terdapat tujuh sekolah yang menjadi titik uji coba program ini yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan DI Yogyakarta.

Salah satu sekolah yang melakukan uji coba makan bergizi gratis di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo, Yogyakarta.

Penjabat (Pj) Bupati Kulon Progo Srie Nurkyatsiwi mengungkapkan, program ini memberi dampak positif ke ekonomi keluarga peserta didik yang tidak harus menyediakan kembali makan siang bagi anak-anaknya.

"Program ini sangat bagus guna memberikan asupan gizi yang baik untuk peserta didik. Atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo kami berterima kasih dan mengapresiasi kegiatan ini," ucapnya, di Yogyakarta, Kamis (14/11/2024).

Srie menuturkan, untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis, Pemkab Kulon Progo siap untuk bekerja sama dan melakukan pembinaan terhadap Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) wilayah Kulon Progo untuk membantu terlaksananya program tersebut.

"Kulon Progo memiliki para pelaku UMKM makanan yang banyak. Kami akan membantu pemerintah pusat dengan menyiapkan mitra-mitra yang siap bekerja sama mewujudkan generasi Indonesia yang hebat," pungkas Srie.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti melihat langsung uji coba makan bergizi gratis di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo.

"Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada para mitra yang telah bekerja sama menyukseskan ujicoba makan bergizi gratis ini. Program ini adalah sangat penting guna meningkatkan gizi anak-anak Indonesia dalam masa pertumbuhan yang sekaligus akan membentuk generasi emas Indonesia 2045," ungkap Mendikdasmen.