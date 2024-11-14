Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Alasan Anak Berkebutuhan Khusus Harus Belajar Bersama di Sekolah Umum

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |09:24 WIB
YOGYAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menjelaskan alasan anak berkebutuhan khusus harus digabung di sekolah umum. Sesuai aturan pendidikan inklusi memang kebijakan ini harus terus dijalankan.

Menurut penelitian, kata Mu'ti, anak berkebutuhan khusus harus digabung dan didiknya bersama dengan anak normal. Tujuannya agar mereka yang normal bisa terima keadaan anak disabilitas.

"Karena sering mohon maaf, anak disabilitas dibully fisik dan verbal. Kemudian tujuan kedua anak disabilitas punya kesempatan berinteraksi dengan anak normal yang bisa meningkatkan percaya diri karena sebetulnya mereka juga ada kelebihan. Itu jadi keputusan di Kementerian," terang Mu'ti, di Yogyakarta, Kamis (14/11/2024).

Selain itu, anak-anak tersebut juga memiliki hak yang diatur Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Disebutkan di sana bahwa anak-anak difabel memiliki hak pendidikan dan mereka boleh memilih sekolah yang lokasinya dekat dengan tempat tinggalnya.

"Memang tidak mudah satu orang anak difabel perlu 2-3 guru. Dan tidak semua orang tua juga siap anak sekolah di sekolah inklusi. Anak ganteng kok kumpul sama anak difabel sehingga beberapa sekolah inklusi turun peminatnya," ujarnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
