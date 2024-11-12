Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kapan Tes Kompetensi PPPK 2024? Ini Jadwal Lengkapnya

Ayunda Yauminissa , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |06:52 WIB
Kapan Tes Kompetensi PPPK 2024? Ini Jadwal Lengkapnya
Kapan tes kompetensi PPPK? ini jadwal lengkapnya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapan tes kompetensi PPPK 2024? Ini jadwal lengkapnya. Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 akan dilaksanakan mulai 2 Desember hingga 19 Desember 2024. Tahap ini sangat penting bagi peserta yang telah lulus seleksi administrasi yang diumumkan antara 30 Oktober hingga 1 November 2024.

Tes kompetensi akan mencakup empat bidang, yaitu teknis, manajerial, sosial budaya, dan wawancara, yang dirancang untuk menilai keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan posisi yang dilamar.

Peserta diharapkan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, karena tes ini akan menentukan kelayakan mereka sebagai pegawai pemerintah. Kisi-kisi soal juga sudah disediakan untuk membantu dalam persiapan.

Hasil seleksi akan diumumkan antara 24 hingga 31 Desember 2024, memberi waktu kepada peserta untuk mengetahui hasilnya sebelum tahun baru.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/65/3089811/tes_pppk_2024-dV56_large.jpeg
Kapan Terakhir Buat Akun SSCASN 2024 PPPK?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/65/3089524/apakah-tes-skb-cpns-2024-ada-sistem-gugur-ini-penjelasannya-f2sr9xVxfq.jpg
Apakah Tes SKB CPNS 2024 Ada Sistem Gugur? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/65/3089506/cetak-kartu-ujian-skb-cpns-2024-di-mana-T0o4ZjUY14.jpg
Cetak Kartu Ujian SKB CPNS 2024 di Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/65/3087622/kapan-pelaksanaan-skb-cpns-bappenas-dan-kemenag-2024-pEfZOE2j69.jpg
Kapan Pelaksanaan SKB CPNS Bappenas dan Kemenag 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/65/3088013/tes-skb-cpns-2024-non-cat-dilakukan-di-mana-XW7ZJijma4.jpg
Tes SKB CPNS 2024 Non CAT Dilakukan di Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/624/3085148/apakah-guru-madrasah-swasta-kemenag-bisa-ikut-pppk-2024-jBY1Cf1XTB.jpg
Apakah Guru Madrasah Swasta Kemenag Bisa Ikut PPPK 2024?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement