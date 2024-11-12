Kapan Tes Kompetensi PPPK 2024? Ini Jadwal Lengkapnya

JAKARTA - Kapan tes kompetensi PPPK 2024? Ini jadwal lengkapnya. Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 akan dilaksanakan mulai 2 Desember hingga 19 Desember 2024. Tahap ini sangat penting bagi peserta yang telah lulus seleksi administrasi yang diumumkan antara 30 Oktober hingga 1 November 2024.

Tes kompetensi akan mencakup empat bidang, yaitu teknis, manajerial, sosial budaya, dan wawancara, yang dirancang untuk menilai keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan posisi yang dilamar.

Peserta diharapkan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, karena tes ini akan menentukan kelayakan mereka sebagai pegawai pemerintah. Kisi-kisi soal juga sudah disediakan untuk membantu dalam persiapan.

BACA JUGA: 5 Contoh Kalimat Sanggah Hasil Administrasi PPPK 2024

Hasil seleksi akan diumumkan antara 24 hingga 31 Desember 2024, memberi waktu kepada peserta untuk mengetahui hasilnya sebelum tahun baru.