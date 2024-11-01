5 Contoh Kalimat Sanggah Hasil Administrasi PPPK 2024

JAKARTA - 5 contoh kalimat sanggah hasil administrasi PPPK 2024. Pada Rabu 30 Oktober, telah diumumkan hasil seleksi administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama tahun 2024.

Bagi peserta yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam seleksi administrasi, mengajukan sanggahan menjadi langkah penting yang tidak boleh dilewatkan.

Sanggahan ini dapat dilakukan apabila penyebab ketidaklulusan bukan berasal dari kesalahan pelamar. Oleh karena itu, penting bagi peserta untuk memastikan bahwa alasan yang diajukan dalam sanggahan disusun dengan tepat, realistis, dan tidak mengada-ada.

Penyampaian sanggahan yang jelas dan berdasarkan fakta akan membantu panitia seleksi dalam melakukan verifikasi ulang terhadap dokumen dan penilaian administrasi. Hal ini dapat menjadi peluang bagi peserta untuk memperbaiki status TMS mereka, sehingga kesempatan lolos ke tahap selanjutnya tetap terbuka.

Berikut adalah 5 contoh kalimat sanggah hasil administrasi PPPK 2024 yang dirangkum oleh Okezone pada Jumat (1/11/2024), berdasarkan permasalahan umum yang sering terjadi:

1. Dokumen tidak terbaca

Kalimat sanggah: Saya telah memeriksa ulang setiap dokumen yang saya unggah dan semuanya terbaca dengan jelas. Saya mohon agar panitia melakukan pengecekan ulang.

2. Pas foto tidak sesuai persyaratan

Kalimat sanggah: Pas foto yang saya unggah sudah sesuai ketentuan, menggunakan pakaian formal dan latar belakang biru. Mohon diperiksa lagi.

3.Transkrip nilai disebut belum diunggah

Kalimat sanggah: Saya sudah mengunggah transkrip nilai pada saat pendaftaran. Mohon dilakukan pengecekan ulang.