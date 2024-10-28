Kapan Hasil Seleksi Administrasi PPPK 2024 Keluar? Ini Jadwal Lengkapnya

Kapan Hasil Seleksi Administrasi PPPK 2024 ke Luar? Ini Jadwal Lengkapnya. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kapan hasil seleksi administrasi PPPK 2024 keluar? ini jadwal lengkapnya. Pada tanggal 20 Oktober 2024, pendaftaran PPPK 2024 periode 1 ditutup. Setelah itu, calon akan melalui proses seleksi administrasi.

Pendaftaran PPPK 2024 tahap pertama akan berlangsung mulai 30 September 2024 hingga 19 Oktober 2024. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui situs SSCASN BKN.

Mereka yang sudah mendaftar akan melanjutkan ke tahap seleksi administrasi. Berkas yang diunggah pelamar akan diperiksa dan divalidasi oleh panitia seleksi pada tahap seleksi administrasi.

Periode tahap seleksi administrasi adalah tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024. Kandidat yang dianggap berhasil akan melanjutkan ke seleksi kompetensi, selanjutnya tahap proses rekrutmen.

Lalu kapan hasil seleksi administrasi PPPK 2024 keluar? ini jadwal lengkapnya yang dirangkum Okezone pada, Senin (28/10/2024).

Sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh pemerintah, hasil seleksi administrasi PPPK periode 1 akan dirilis antara 30 Oktober hingga 1 November 2024.

Pengumuman akan disampaikan secara online di situs resmi SSCASN melalui tautan https://sscasn.bkn.go.id. Selain itu, informasi ini juga dapat diakses melalui laman atau akun resmi dari masing-masing instansi pelamar.

Berikut adalah jadwal lengkap seleksi administrasi PPPK 2024 periode 1: