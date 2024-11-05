Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

PPPK Tahap 2 2024 kapan dibuka? Ini Jadwal Lengkapnya

Vika Putri Handayani , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |20:10 WIB
PPPK Tahap 2 2024 kapan dibuka? Ini Jadwal Lengkapnya
Kapan PPPK tahap 2 2024 dibuka (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PPPK tahap 2 2024 kapan dibuka? ini jadwal lengkapnya. Pendaftaran untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 tahap 2 akan segera dimulai.

Seleksi PPPK 2024 tahap 2 diumumkan mulai Jumat, 1 November 2024. Pendaftaran ini terbuka untuk para pelamar yang bekerja sebagai tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN) di instansi pemerintah, termasuk lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang akan mengisi formasi guru di daerah.

Setiap instansi pemerintah akan mengumumkan kebutuhan PPPK antara 1 hingga 30 November 2024, sedangkan proses pendaftaran berlangsung mulai 17 November hingga 31 Desember 2024.

Seleksi PPPK terdiri dari dua tahapan, seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pelamar dengan standar kompetensi jabatan dalam tiga bidang: Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural.

Jadwal pendaftaran seleksi pengadaan PPPK 2025 tahap pertama maupun tahap kedua telah diatur berdasarkan Surat Plt Kepala BKN Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024.

Berikut jadwal lengkap pendaftaran PPPK 2024 tahap dua yang dirangkum Okezone pada, Selasa (5/11/2024):

- Pengumuman seleksi: 1 - 30 November 2024

- Pendaftaran seleksi: 17 November - 31 Desember 2024

- Seleksi administrasi: 16 Desember 2024 - 3 Februari 2025

- Pengumuman hasil seleksi administrasi: 4 - 18 Februari 2025

- Masa sanggah: 19 - 21 Februari 2025

- Jawab sanggah: 20 - 27 Februari 2025

