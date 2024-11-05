Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Bisakah Ikut Tes SKB CPNS 2024 Jika Nilai TWK dan TKP di Bawah Passing Grade?

Ayunda Yauminissa , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |07:00 WIB
Bisakah Ikut Tes SKB CPNS 2024 Jika Nilai TWK dan TKP di Bawah Passing Grade?
Bisakah Ikut Tes SKB CPNS 2024 Jika Nilai TWK dan TKP di Bawah Passing Grade? (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Bisakah ikut tes SKB CPNS 2024 jika nilai TWK dan TKP di bawah Passing Grade? Pendaftaran untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 kini telah memasuki fase Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Pada tahap ini, peserta diwajibkan untuk mencapai nilai ambang atau passing grade agar bisa melanjutkan ke Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Passing grade yang ditetapkan adalah 65 untuk TWK, 80 untuk TIU, dan 166 untuk TKP.

Tetapi, ada kabar baik bagi peserta yang mendapatkan nilai TWK dan TKP di bawah ambang batas tersebut. Bagi peserta yang mendaftar melalui jalur cumlaude masih diperbolehkan untuk mengikuti tes SKB meskipun tidak memenuhi passing grade pada kedua tes ini. Ketentuan ini diatur pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 321 Tahun 2024.

Pada jalur cumlaude ini, tidak mengharuskan pesertanya untuk mencapai nilai ambang pada TWK dan TKP, asalkan total nilai SKD mencapai 311 dengan TIU minimal 85. Maka dari itu, hal ini dapat memberikan peluang bagi lulusan terbaik untuk tetap bersaing meskipun tidak memenuhi syarat di beberapa komponen.

Peserta dari jalur khusus seperti penyandang disabilitas dan putra/putri Papua juga memiliki ketentuan yang berbeda terkait passing grade. Mereka bisa melanjutkan ke SKB meskipun dengan nilai kumulatif yang lebih rendah.

Pengumuman hasil SKD akan dilakukan setelah proses pengolahan nilai selesai, yang dijadwalkan berlangsung dari 23 Oktober hingga 16 November 2024. Hasilnya akan diumumkan oleh masing-masing instansi antara tanggal 17 hingga 19 November.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/624/3182340/cpns-rgEB_large.jpg
10 Kementerian Ini Butuh CPNS Lulusan SMA/SMK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/65/3180751/pns-uyTU_large.jpg
Daftar 7 Jurusan Kuliah yang Berpeluang Besar dan Cepat Tembus PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/65/3162245/cpns-4Mzn_large.jpg
Ini Daftar Resmi Formasi CPNS 2025 di Pusat dan Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/65/3115409/cpns-8swS_large.jpeg
Apakah Status PPPK Bisa Berubah Menjadi PNS? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/65/3114648/cpns-J0lc_large.jpg
Apakah 2025 Buka CPNS? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/624/3101549/cpns-QPHR_large.jpeg
Pengumuman Kelulusan CPNS 204 Mulai Hari Ini 5 Januari, Cek di Sini
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement