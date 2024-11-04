Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kenapa Tak Bisa Download Sertifikat SKD CPNS 2024? Ini Penyebabnya

Ayunda Yauminissa , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |22:28 WIB
Kenapa Tak Bisa Download Sertifikat SKD CPNS 2024? Ini Penyebabnya
Kenapa tak bisa download sertifikat SKD CPNS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kenapa tak bisa download sertifikat SKD CPNS 2024? Ini penyebabnya. Beberapa peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2024 mengalami kendala saat mengunduh sertifikat.

Sertifikat ini penting sebagai bukti resmi keikutsertaan dan hasil tes seperti Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensia Umum, dan Tes Karakteristik Pribadi. Namun, banyak masyarakat yang tidak bisa menemukan sertifikat tersebut di situs resmi BKN.

Penyebab utama tidak dapat diunduhnya sertifikat SKD antara lain jaringan internet yang tidak stabil, kesalahan dalam memasukkan data seperti NIK atau nomor peserta, dan sertifikat yang sedang diverifikasi oleh BKN. Koneksi internet yang buruk dapat menghalangi para peserta untuk mengakses halaman tersebut, dan kesalahan dalam memasukkan data merupakan masalah yang umum terjadi.

Untuk mengatasi masalah ini, peserta disarankan untuk memastikan jaringan internet yang stabil sebelum mencoba mengakses website. Selain itu, sangat penting untuk memeriksa ulang data yang akan dimasukkan untuk menghindari kesalahan.

Untuk kompatibilitas yang lebih baik, para penggunaan disarankan untuk menggunakan browser seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox.

