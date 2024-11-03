10 Negara dengan IQ Terendah di Dunia

JAKARTA – World Population Review 2024 melaporkan bahwa rata-rata IQ suatu negara mencerminkan tantangan sosial-ekonomi, akses pendidikan, kesehatan, dan stabilitas politik yang dapat menghambat perkembangan kognitif masyarakat.

Menurut laporan World Population Review 2024, Minggu (3/11/2024) tingkat IQ nasional dapat memberikan wawasan tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif suatu negara, termasuk kondisi sosial-ekonomi, budaya, dan lingkungan.

IQ sendiri adalah ukuran kemampuan kognitif seseorang dibandingkan dengan kelompok usianya, biasanya diperoleh melalui tes standar yang menilai keterampilan seperti pemecahan masalah, penalaran, memori, dan pemahaman. Skor IQ ini kemudian dinormalisasi, dengan rata-rata global berada di angka 100.

Negara-negara dengan IQ rata-rata rendah umumnya menghadapi tantangan sosial-ekonomi yang signifikan, seperti kemiskinan, akses terbatas ke pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang minim, dan gizi yang tidak memadai.

Selain itu, ketidakstabilan politik dan konflik berkepanjangan turut menghambat peluang serta sumber daya yang mendukung perkembangan kognitif, menciptakan lingkaran masalah yang sulit diatasi dan memperberat perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor ini, seperti terbatasnya pendidikan, buruknya layanan kesehatan, serta ketidakpastian ekonomi dan politik, memperkecil peluang bagi masyarakat untuk mengakses sumber daya berkualitas, sehingga menghambat perkembangan otak dan kognitif secara keseluruhan, yang akhirnya terlihat pada rendahnya rata-rata IQ di negara-negara tersebut.

Berikut adalah daftar 10 negara dengan IQ rata-rata terendah di dunia:

1. Nepal

Nepal, negara republik parlementer di Asia Selatan yang terkurung daratan, memiliki IQ rata-rata terendah sebesar 42,99, dipengaruhi oleh kemiskinan, kurangnya nutrisi, minimnya sumber daya pendidikan, ketidakstabilan politik, dan bencana alam yang mengganggu infrastruktur.

2. Liberia

Liberia, republik tertua di Afrika yang merdeka sejak 26 Juli 1847, memiliki IQ rata-rata 45,07, dipengaruhi oleh perang saudara dan ketidakstabilan politik yang lama, yang menghambat sistem pendidikan dan akses layanan kesehatan.