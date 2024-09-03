Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

APPI Minta Pekerja Migran yang Meresahkan di Jepang Ditindak Tegas

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |19:34 WIB
APPI Minta Pekerja Migran yang Meresahkan di Jepang Ditindak Tegas
APPI minta pekerja migran yang meresahkan ditindak tegas (Foto: akun X/minako_satou)
A
A
A

JAKARTA – Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Indonesia (APPI) mendesak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang meresahkan di Jepang harus ditindak tegas. APPI mengutuk keras tindakan beberapa oknum pemagang dan PMI di Jepang yang terlibat dalam pembentukan kelompok atau geng yang meresahkan warga setempat.

Tindakan ini tidak hanya mencemarkan nama baik peserta magang, tetapi juga merusak citra Indonesia di mata masyarakat dan pemerintah Jepang. APPI menghimbau seluruh anggotanya untuk segera melakukan pengecekan dan pembinaan kepada para peserta yang sudah dan akan diberangkatkan ke Jepang.

Ketua Umum APPI Yadi Suryadi menegaskan para peserta yang terindikasi terlibat dalam kegiatan yang tidak terpuji harus diberikan sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku.

“Kami meminta para peserta magang dan PMI yang saat ini berada di Jepang untuk tidak tergiur atau terpancing oleh ajakan yang dapat mencemarkan nama baik diri sendiri maupun Indonesia. Tujuan utama mereka bekerja di Jepang adalah untuk memperbaiki kesejahteraan keluarga dan bangsa, bukan untuk terlibat dalam kegiatan yang melanggar norma dan hukum,” tegas Yadi Suryadi, Selasa (3/9/2024).

APPI juga menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jepang, serta seluruh elemen terkait untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan demi mencegah hal ini terulang kembali. Langkah-langkah ini sangat penting agar nama baik para pemagang, pekerja migran Indonesia, serta pemerintah Indonesia tidak tercemar oleh tindakan segelintir individu yang tidak bertanggung jawab.

Telusuri berita edukasi lainnya
