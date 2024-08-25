Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Astronot Ungkap Bau Ruang Angkasa, seperti Apa?

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |23:24 WIB
Astronot Ungkap Bau Ruang Angkasa, seperti Apa?
Astronot Ruang Angkasa (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Siapa sangka, ruang angkasa yang dikenal sebagai ruang hampa udara ternyata menyimpan misteri bau yang unik.

Bosscha Observatory melalui akun Instagram resminya baru-baru ini mengungkapkan fakta menarik mengenai berbagai aroma yang dilaporkan oleh para astronot selama misi mereka, Minggu (25/8/2024).

Meskipun ruang angkasa tidak sepenuhnya vakum dan dipenuhi oleh molekul-molekul tertentu, manusia di Bumi tidak akan bisa mencium aroma ini tanpa bantuan teknologi. Namun, para astronaut yang telah kembali dari misi luar angkasa berbagi pengalaman mereka tentang berbagai bau yang tercium.

Astronot di International Space Station (ISS) melaporkan bau seperti bubuk mesiu dan daging terbakar setelah melakukan spacewalk. Bau ini diyakini berasal dari senyawa Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) yang banyak terdapat di ruang angkasa. PAHs juga ditemukan pada makanan yang dibakar di Bumi, seperti roti panggang dan steak.

Selama pendaratan di Bulan, astronot melaporkan bahwa permukaan Bulan memiliki aroma yang mirip dengan bubuk mesiu. Bau ini tercium saat mereka kembali ke lunar lander dan melepas helm. Para ilmuwan menduga bahwa atom tunggal oksigen yang menempel pada baju astronot dapat membentuk ozon, yang memiliki bau asam-metalik.

