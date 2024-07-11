Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Latar Belakang Pendidikan Hard Gumay, Peramal Artis Kondang yang Dulunya Anggota TNI AU

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |14:34 WIB
Ini Latar Belakang Pendidikan Hard Gumay, Peramal Artis Kondang yang Dulunya Anggota TNI AU
Latar Belakang Pendidikan Hard Gumay (Foto: Instagram @hardgumay)
A
A
A

JAKARTA - Ini latar belakang pendidikan Hard Gumay, peramal artis kondang yang dulunya anggota TNI AU.

Hard Gumay kerap kali menghiasi layar kaca televisi dengan ramalan-ramalannya yang mengundang kontroversi.

Akhir-akhir ini, dia bahkan meramal hubungan pasangan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar yang sudah melangsungkan acara tunangan.

Selain terkenal sebagai paranormal, dia juga seorang aktor sekaligus presenter yang sering muncul dalam reality show salah satu stasiun TV.

Namun siapa sangka, laki-laki yang sering meramal kehidupan para artis tersebut merupakan mantan anggota TNI AU.

Hard Gumay merupakan mantan anggota Komponen Cadangan (Komcad) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Hal ini diungkap langsung ketika dia bercerita dalam konten YouTube bersama Denny Sumargo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177247/andra-Nxwb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Andra Soni, Gubernur Banten yang Cabut Status Nonaktif Kepala SMAN 1 Cimarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177150/glenny-s2lY_large.jpg
Ini Pendidikan Glenny Kairupan, Dirut Baru Garuda Indonesia yang Juga Teman Dekat Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/624/3176661/krisdayanti-4vRq_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Krisdayanti, Diva Indonesia yang Ikut Kejuaraan Wushu Internasional di China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/624/3176416/lesti-JCFn_large.jpg
Ini Pendidikan Lesti Kejora, Penyanyi Dangdut yang Umumkan Hamil Anak Ketiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/65/3175440/riwayat_pendidikan-AP6q_large.jpg
Riwayat Pendidikan Halim Kalla, Adik Jusuf Kalla yang Terseret Korupsi PLTU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/65/3175388/kenny_austin-BQ71_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Kenny Austin, Pacar Amanda Manopo Ternyata Lulusan Teknik Mesin USU
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement