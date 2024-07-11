Ini Latar Belakang Pendidikan Hard Gumay, Peramal Artis Kondang yang Dulunya Anggota TNI AU

JAKARTA - Ini latar belakang pendidikan Hard Gumay, peramal artis kondang yang dulunya anggota TNI AU.

Hard Gumay kerap kali menghiasi layar kaca televisi dengan ramalan-ramalannya yang mengundang kontroversi.

Akhir-akhir ini, dia bahkan meramal hubungan pasangan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar yang sudah melangsungkan acara tunangan.

Selain terkenal sebagai paranormal, dia juga seorang aktor sekaligus presenter yang sering muncul dalam reality show salah satu stasiun TV.

Namun siapa sangka, laki-laki yang sering meramal kehidupan para artis tersebut merupakan mantan anggota TNI AU.

Hard Gumay merupakan mantan anggota Komponen Cadangan (Komcad) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). Hal ini diungkap langsung ketika dia bercerita dalam konten YouTube bersama Denny Sumargo.