HOME EDUKASI SEKOLAH

Begini Cara Lapor Diri PPDB Jakarta 2024 Tahap 2 Lengkap Jenjang SMP, SMA dan SMK

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |15:31 WIB
Begini Cara Lapor Diri PPDB Jakarta 2024 Tahap 2 Lengkap Jenjang SMP, SMA dan SMK
Cara Lapor Diri PPDB Jakarta 2024 Tahap 2 (Foto: PPDB)
JAKARTA - Begini cara lapor diri PPDB Jakarta 2024 tahap 2 lengkap jenjang SMP, SMA dan SMK.

Hasil seleksi PPDB Jakarta 2024 sudah diumumkan pada Selasa (2/7/2024) melalui laman https://ppdb.jakarta.go.id.

Calon peserta didik baru (CPDB) yang berhasil lolos seleksi PPDB Jakarta 2024 tahap 2 harus segera melakukan daftar ulang atau lapor diri. CPDB yang tidak melakukan lapor diri akan dianggap mengundurkan diri sehingga tidak dapat mengikuti alur PPDB selanjutnya.

Berikut ini cara lapor diri PPDB Jakarta 2024 tahap 2 lengkap jenjang SMP, SMA dan SMK.

1. Mengakses laman http://ppdb.jakarta.go.id

2. Melakukan lapor diri klik tombol Lapor Diri

3. Login mengisi nomor peserta dan Password Mencetak tanda bukti lapor diri

Calon peserta didik baru juga harus memerhatikan jadwal untuk lapor diri. Jangan sampai CPDB melewatkan batas waktu untuk lapor diri sehingga gagal masuk ke sekolah impian.

Halaman:
1 2
