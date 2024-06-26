Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Server PPDB Jakarta 2024 Aman dari Serangan Hacker?

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |15:13 WIB
Server PPDB Jakarta 2024 Aman dari Serangan Hacker?
Server PPDB Jakarta 2024 Aman dari Serangan Hacker?
A
A
A

JAKARTA - Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengklaim server Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 dan Dukcapil Jakarta aman dari peretasan hacker.

"Enggak ada (tidak ada peretasan di server Disdik dan Dukcapil). Alhamdulillah aman, ya kita juga akan ada padanan dengan Dukcapil, itu juga server dukcapil aman juga Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik ya dan tidak ada gangguan di sistem kami," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin di Pendopo Balaikota DKI Jakarta, Rabu (26/6/2024).

Budi yang juga Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta menegaskan server untuk PPDB Jakarta 2024 akan diperkuat sistemnya agar tidak mudah diretas oleh hacker.

"Ya tentunya kami di Disdik dan juga nanti Dukcapil ini tentu dengan kondisi yang terjadi saat ini kita sedang melihat perkembangannya. Dan kami sedang mengkaji kondisi keamanan. Kalau memang diperlukan untuk tambahan ini kami akan diskusikan juga dengan pimpinan untuk apakah bisa disetujui atau tidak," katanya.

