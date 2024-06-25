Cerita Orangtua Murid Tak Lolos PPDB di SMA 4 Depok, Padahal Jarak Rumah Hanya 794 Meter

DEPOK - Rina (34) warga Komplek Kopasus Pelita 1, Sukatani, Tapos, Depok menceritakan nasib anaknya yang tidak lolos dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 di SMA Negeri 4 Kota Depok, Jawa Barat. Ia pun mempertanyakan mengapa anaknya tak lolos meski jarak rumah ke sekolah hanya 794 meter dengan kuota sekitar 600-an siswa dalam jalur zonasi.

"Kemaren anak saya daftar di SMAN 4 Depok sini pakai zonasi ternyata enggak diterima karena jarak, jaraknya tuh cuma 794 meter," kata Rina saat ditemui di depan SMAN 4 Depok, Selasa (25/6/2024).

"Enggak masuk, belum coba jalur lain, katanya jalur lain pakai prestasi, anak saya rata-rata (nilai rapot) 87, cuma katanya ada yang bilang 90, jadi ya enggak berani lah," tambahnya.

Rina menyebut proses PPDB untuk jalur zonasi hanya ada waktu sekitar tiga hari. Dalam waktu itu, dirinya berupaya mendaftarkan anaknya ke SMAN 13 Depok juga tak terima.

"Dari tanggal 7-10 Juni, enggak diterima, pakai zonasi juga enggak diterima, SMAN 13 Juga enggak diterima," ujarnya.