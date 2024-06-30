Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Hong Kong Buka Kesempatan Beasiswa untuk Mahasiswa Indonesia

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |16:20 WIB
Hong Kong Buka Kesempatan Beasiswa untuk Mahasiswa Indonesia
Hong Kong buka kesempatan beasiswa (Foto: Binus)
A
A
A

JAKARTA - Hong Kong membuka lebar kesempatan beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. QS World University Rankings memaparkan bahwa dari 100 jajaran universitas terbaik di dunia, 5 di antaranya adalah universitas asal Hong Kong.

Hal ini membuat Hong Kong bisa menjadi salah satu destinasi pendidikan yang patut dilirik. Apalagi pemerintah Hong Kong sangat terbuka untuk menerima mahasiswa dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Sayangnya, anak Indonesia sendiri ternyata belum banyak memanfaatkan kesempatan emas ini.

Konsul Jenderal RI untuk Hong Kong Yul Edison menyatakan, jumlah mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan hanya 700 orang di mana sebagian besar berasal dari jalur mandiri atau pendidikan dengan biaya sendiri. Sementara, sebenarnya kuota beasiswa yang disediakan sangat besar dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan.

“Hong Kong merupakan mitra kerjasama Indonesia. Banyak peluang beasiswa disini sebenarnya, tapi sayangnya memang belum banyak terekspose. Termasuk salah satunya di bidang pendidikan. Padahal Hong Kong sangat generous," tuturnya saat ditemui di program Binus University di Hong Kong, dikutip Minggu (30/6/2024).

Salah satu program beasiswa adalah program yang disediakan Belt and Road Initiative. Tahun lalu, ada sekitar 20 anak Indonesia yang mendapatkan beasiswa ini. Namun, untuk tahun ini jumlahnya nihil.

Sementara negara-negara lain bisa mengirim mahasiswa yang cukup banyak bahkan hingga ratusan jumlahnya. Yul berharap anak Indonesia bisa memanfatkan kesempatan ini dengan baik karena tahun ini, program beasiswa tersebut meninggikan kuota hingga 50% sehingga peluang untuk mendapatkannya bisa lebih besar.

Halaman:
1 2
