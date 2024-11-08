Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar Beasiswa yang Tidak Diwajibkan Balik ke Indonesia

Fadhila Khairunnisa , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |22:09 WIB
Daftar Beasiswa yang Tidak Diwajibkan Balik ke Indonesia
Daftar beasiswa yang tidak diwajibkan pulang ke Indonesia (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Daftar beasiswa yang tidak diwajibkan balik ke Indonesia. Beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) Kementerian Keuangan merupakan salah satu beasiswa yang paling bergengsi dan diminati di Indonesia.

Beasiswa ini memberikan kesempatan luar biasa bagi para penerima untuk menempuh pendidikan tinggi jenjang S2 dan S3 di berbagai universitas terkemuka, baik di dalam negeri maupun luar negeri, tanpa biaya apapun.

Selain pembiayaan penuh untuk biaya pendidikan, beasiswa ini juga mencakup biaya hidup dan tunjangan lainnya, menjadikannya pilihan utama bagi banyak calon mahasiswa yang bercita-cita untuk melanjutkan studi mereka.

Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) yang juga merupakan utusan Presiden RI, Prabowo Subianto, yaitu Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro, menyampaikan bahwa para alumni penerima beasiswa LPDP yang memilih untuk bekerja di luar negeri tidak diwajibkan untuk kembali ke Indonesia.

Pernyataan ini tentunya memberikan keleluasaan lebih bagi penerima beasiswa untuk mengembangkan karier internasional mereka, tanpa kekhawatiran kewajiban pulang.

Meski begitu, kebijakan ini tidak berlaku untuk semua jenis beasiswa, dan ada beberapa program lainnya yang mewajibkan penerimanya untuk kembali ke tanah air setelah selesai menempuh pendidikan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088015/apa-perbedaan-bantuan-kip-dan-pip-JuGvEGgnND.jpg
Apa Perbedaan Bantuan KIP dan PIP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/65/3088008/prancis-buka-pendaftaran-beasiswa-magister-manajemen-dapat-uang-bulanan-hingga-perumahan-xwxBwxFURG.jpg
Prancis Buka Pendaftaran Beasiswa Magister Manajemen, Dapat Uang Bulanan hingga Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/65/3082105/dewan-pers-nilai-bri-fellowship-journalism-2025-tingkatkan-kompetensi-jurnalis-415j5WBgfu.jpg
Dewan Pers Nilai BRI Fellowship Journalism 2025 Tingkatkan Kompetensi Jurnalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/65/3081155/wamendiktisaintek-stella-christie-kaji-ulang-beasiswa-lpdp-SjRLq3ohf2.png
Wamendiktisaintek Stella Christie Kaji Ulang Beasiswa LPDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/624/3073221/cara-mudah-mencairkan-dana-bantuan-pip-kemdikbud-2024-cuma-dengan-pakai-hp-lHoxjMcOwK.jpg
Cara Mudah Mencairkan Dana Bantuan PIP Kemdikbud 2024, Cuma dengan Pakai HP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/65/3071532/260-anggota-tni-jadi-penerima-beasiswa-lpdp-ini-daftar-kampusnya-NOrD4mzcFz.jpg
260 Anggota TNI Jadi Penerima Beasiswa LPDP, Ini Daftar Kampusnya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement